Două românce, eliminate în prima zi a calificărilor la Transylvania Open

Mara Gae și Briana Szabo au fost eliminate sâmbătă, în prima zi a calificărilor la Transylvania Open.
Cosmin Pirv
01 feb. 2026, 07:41, Sport

Briana Szabo a pierdut în două seturi partida cu Lucrezia Stefanini, jucătoare aflată pe locul 139 în clasamentul WTA, în timp ce Mara Gae a pierdut cu Maja Chwalinska, din Polonia, numărul 145 WTA.

Din celelalte partide ale calificărilor au mers mai departe Tamara Zidansek, Kaitlin Quevedo, Iryna Shymanovich, Aliona Bolsova Zadoinov, Leyre Romero Gormaz și Daria Snigur.

Schimbare pe tabloul principal de simplu

Camila Osorio, jucătoarea care în urma tragerii la sorți ar fi urmat să joace cu Jaqueline Cristian, nu va mai ajunge la turneu. Aceasta a jucat și câștigat sâmbătă finala unui turneu challenger din Filipine, iar din punct de vedere logistic ar fi fost imposibil să mai ajungă la Cluj-Napoca pentru primul tur.

Ziua de duminică va aduce pe cele două terenuri ale turneului meciuri din calificări, primele meciuri de pe tabloul principal de simplu, dar și partide de pe tabloul de dublu după cum urmează:

TERENUL CENTRAL, cu începere de la ora 11:00 AM
Calificări
[3] L. Stefanini (ITA) vs [7] T. Zidansek (SLO)
[2] D. Snigur (UKR) vs A. Bolsova (ESP)
Meciuri din tur 1
Nu înainte de ora 3:30 PM [6] A. Ruzic (CRO) vs Y. Yuan (CHN)
Nu înainte de ora 6:00 PM E. Seidel (GER) vs [8] A. Bondar (HUN)
M. Sherif (EGY) vs O. Oliynykova (UKR)

TERENUL 2, cu începere de la ora 11:00 AM
[1] K. Quevedo (ESP) vs [8] I. Shymanovich
[4] L. Romero Gormaz (ESP) vs [5] M. Chwalinska (POL)
Meciuri din tur 1
Nu înainte de ora 3:30 PM [WC] M. Bulgaru (ROU) / M. Gae (ROU) vs V. Erjavec (SLO) / T. Rakotomanga Rajaonah (FRA)
Nu înainte de ora 5:00 PM S. Sorribes Tormo (ESP) vs V. Tomova (BUL)
I. Bara (ROU) / E. Gorgodze (GEO) vs A. Kucmova (CZE) / A. Laboutkova (CZE)

Accesul publicului este gratuit duminică, în baza unui bilet cu valoare zero, ce poate fi ridicat de la intrarea în BTarena.

