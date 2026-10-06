Drama „eroului din umbră” de la Chelsea: Fiul lui Eddie Newton a murit

Cassius Newton avea 34 de ani și locuia în emiratul Ras Al Khaimah. Tatăl său, Eddie Newton, a fost jucător și antrenor la Chelsea.

Cassius trecuse, la rândul lui, prin Academia clubului londonez.

Tânărul a murit împreună cu prietenul său Aran Martinson, în vârstă de 33 de ani. Cei doi plecaseră la 7 dimineața în munții Wadi Naqab, potrivit People.

Medicul legist Michelle Brown a prezentat detaliile cazului în cadrul unei audieri. Ambii bărbați au murit din cauza insuficienței organice, provocate de creșterea severă a temperaturii corpului. Legista a stabilit că decesele au fost accidentale.

Cassius își sunase soția, aflată în Marea Britanie, în jurul orei 2 noaptea. I-a povestit despre drumeția plănuită, iar ea l-a rugat să nu plece. Femeia știa că temperatura putea ajunge la circa 40 de grade Celsius. În canioane, senzația de căldură este și mai puternică, a explicat legista. Cassius fusese în oraș cu o seară înainte și probabil nu dormise suficient. Soția se temea și că telefonul lui nu era încărcat.

Soția l-a implorat să rămână acasă. Fiul unui fost jucător Chelsea a murit în deșert

Traseul ales era unul de agrement și nu necesita echipament de alpinism. De obicei, se parcurge în patru ore.

Soția lui Martinson, tată a trei copii, i-a scris la ora 9:26 dimineața. După cinci ore fără răspuns, i-a trimis un nou mesaj: „Chiar încerci să mă scoți din sărite, jur”. Cele două soții au anunțat apoi dispariția bărbaților.

Salvatorii i-au găsit la aproximativ 4 kilometri de mașina parcată. Zăceau pe spate, printre stânci mari, la circa 350 de metri unul de celălalt. Au fost transportați la un spital din Ras Al Khaimah, unde li s-a constatat decesul.

Clubul Chelsea s-a declarat „devastat” de vestea morții fostului jucător al Academiei.

„Eddie” era cunoscut drept unul dintre „eroii din umbră” (unsung heroes ) ai echipei Chelsea FC din anii ’90, datorită golului decisiv marcat în finala FA Cup din 1997.