Drama „eroului din umbră” de la Chelsea: Fiul lui Eddie Newton a murit

Cassius Newton avea 34 de ani și locuia în emiratul Ras Al Khaimah. Tatăl său, Eddie Newton, a fost jucător și antrenor la Chelsea.
Cassius trecuse, la rândul lui, prin Academia clubului londonez.
Tânărul a murit împreună cu prietenul său Aran Martinson, în vârstă de 33 de ani. Cei doi plecaseră la 7 dimineața în munții Wadi Naqab, potrivit People.
Medicul legist Michelle Brown a prezentat detaliile cazului în cadrul unei audieri. Ambii bărbați au murit din cauza insuficienței organice, provocate de creșterea severă a temperaturii corpului. Legista a stabilit că decesele au fost accidentale.
Cassius își sunase soția, aflată în Marea Britanie, în jurul orei 2 noaptea. I-a povestit despre drumeția plănuită, iar ea l-a rugat să nu plece. Femeia știa că temperatura putea ajunge la circa 40 de grade Celsius. În canioane, senzația de căldură este și mai puternică, a explicat legista. Cassius fusese în oraș cu o seară înainte și probabil nu dormise suficient. Soția se temea și că telefonul lui nu era încărcat.
Traseul ales era unul de agrement și nu necesita echipament de alpinism. De obicei, se parcurge în patru ore.
Soția lui Martinson, tată a trei copii, i-a scris la ora 9:26 dimineața. După cinci ore fără răspuns, i-a trimis un nou mesaj: „Chiar încerci să mă scoți din sărite, jur”. Cele două soții au anunțat apoi dispariția bărbaților.
Salvatorii i-au găsit la aproximativ 4 kilometri de mașina parcată. Zăceau pe spate, printre stânci mari, la circa 350 de metri unul de celălalt. Au fost transportați la un spital din Ras Al Khaimah, unde li s-a constatat decesul.
Clubul Chelsea s-a declarat „devastat” de vestea morții fostului jucător al Academiei.
„Eddie” era cunoscut drept unul dintre „eroii din umbră” (unsung heroes) ai echipei Chelsea FC din anii ’90, datorită golului decisiv marcat în finala FA Cup din 1997.