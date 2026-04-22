Ediție istorică pentru Turul României la ciclism: start în premieră din altă țară, la Chișinău

Cea de-a 58-a ediție a Turul României la ciclism (9-13 septembrie 2026), competiție UCI de categorie 2.2, marchează o premieră istorică, reprezentând prima ediție care va porni din altă țară, startul fiind programat la Chișinău, în Republica Moldova, au anunțat miercuri organizatorii competiției.
Ediție istorică pentru Turul României la ciclism: start în premieră din altă țară, la Chișinău
Petre Apostol
22 apr. 2026, 11:58

„Este un moment istoric. Este pentru prima dată în istorie când Turul României pleacă de pe teritoriul altui stat, când traseul Turului României ajunge pe pământ basarabean, de cealaltă parte a Prutului. Nici în perioada interbelică Turul României nu a ajuns pe teritoriul Basarabiei”, a declarat președintele Federației Române de Ciclism, Cătălin Sprînceană, în cadrul evenimentului de prezentare a ediției a 58-a a competiției, organizat la București.

La eveniment au luat parte atât reprezentanți ai sportului românesc, cât și ai autorităților.

Prezent la eveniment, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, a subliniat rolul sportului de ambasador.

„Turul României pleacă de la Chişinău anul acesta şi asta nu poate decât să ne arate încă o dată în plus că sportul uneşte, că sportul este acel ambasador extraordinar care conectează oamenii, conectează naţiunile şi clădeşte acele poduri, acele punţi între naţiuni. Traversăm o perioadă dificilă, dar cred şi ştiu că prin sport putem fi mai sănătoşi, putem fi mai performanţi, putem fi mai incluzivi, putem să realizăm multe, multe alte lucruri pe care într-o viaţă de zi cu zi ne-ar fi nu imposibil, ci mult mai dificil.

Astăzi, Federaţia Română de Ciclism ne arată un proiect care continuă, un proiect care, din punct de vedere al Comitetului Olimpic Sportiv Român, şi sunt convins că avem şi suportul Agenţiei Naţionale pentru Sport, trebuie să fie un proiect de ţară. Pentru că, aşa cum aţi putut vedea pe hartă, va trece prin mai multe oraşe din România, va conecta aceste oraşe, va conecta oamenii. Mulţi oameni vor veni să vadă acest tur al României. (…) Este acel proiect de ţară care trebuie susţinut an de an şi el trebuie să crească”, a declarat Covaliu.

Agenția Națională pentru Sport, partener al forului național de ciclism

De asemenea, Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport, a punctat succesul ediției anterioare a competiției.

„Turul ciclist al României de anul trecut a fost un real succes. Un real succes nu pentru numărul medaliilor de aur, ci un real succes pentru numărul de copii care au ales să fie parte din acest frumos proiect. Încă de anul trecut am discutat de cum va arăta turul de anul acesta și iată-ne și în această fază. Și vreau să vă asigur că Agenția Națională pentru Sport va fi în continuare un partener de nădejde în frumosul nostru drum, nu doar al performanței sportive, ci al unei sănătăți pentru populația noastră. (…) Sunt convins că împreună, în vremuri grele, nu ne putem uni decât în jurul unei competiții sportive și vom striga cu mare, mare bucurie: Hai România!”, a spus șeful ANS.

Rutierii vor parcurge peste 800 de kilometri

Traseul competiției este structurat în cinci etape:

Etapa 1: Chișinău – Ungheni (170 km)
Etapa 2: Iași – Piatra Neamț (160 km)
Etapa 3: Piatra Neamț – Băile Balvanyos (200 km, etapă montană)
Etapa 4: Brașov – Ploiești (160 km)
Etapa 5: Circuit București (100 km)

Competiția va include și curse dedicate copiilor la Iași, Piatra Neamț, Ploiești și București. De asemenea, vor fi organizate curse și pentru amatori, la Ploiești și la București.

În plus, organizatorii au anunțat introducerea unui nou trofeu dedicat câștigătorului în clasamentul general. Acesta va fi realizat de Liviu Brezeanu și este asociat simbolic cu aniversarea a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși.

Ediția din acest an propune opt tricouri distinctive:

Tricoul galben – Cel mai bun ciclist din competiție
Tricoul alb – Cel mai bun ciclist sub 23 de ani
Tricoul roșu – Cel mai bun sprinter
Tricoul verde – Cel mai bun cățărător
Tricoul albastru – Cel mai bun rutier român
Tricoul gri – Clasamentul pe echipe
Tricoul alb cu buline roșii – Clasamentul pe puncte
Tricoul portocaliu – Câștigător de etapă

Potrivit datelor prezentate de organizatori, ediția din 2025 a avut o audiență de peste 5 milioane de persoane.

Recomandarea video

Cum sunt direcționați internauții români către site-uri asociate cu o firmă suspectată de legături cu Rusia
G4Media
„Mă simt nedreptățit!” Ce pensie primește un pensionar român, care a avut 3.500 lei salariu și a muncit 31 de ani și 4 luni cu forme legale
Gandul
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Giganții mondiali din industria apărării care se bat pentru dotarea Armatei Române. Contract în valoare de 440 de milioane de dolari
Libertatea
Ți-a ieșit piureul de cartofi prea lichid? Metodele prin care să-l salvezi, fără să-i strici gustul
CSID
Ai băut puțin și ai condus? Ce se întâmplă dacă aparatul indică alcool
Promotor