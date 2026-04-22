Ediție istorică pentru Turul României la ciclism: start în premieră din altă țară, la Chișinău

„Este un moment istoric. Este pentru prima dată în istorie când Turul României pleacă de pe teritoriul altui stat, când traseul Turului României ajunge pe pământ basarabean, de cealaltă parte a Prutului. Nici în perioada interbelică Turul României nu a ajuns pe teritoriul Basarabiei”, a declarat președintele Federației Române de Ciclism, Cătălin Sprînceană, în cadrul evenimentului de prezentare a ediției a 58-a a competiției, organizat la București.

La eveniment au luat parte atât reprezentanți ai sportului românesc, cât și ai autorităților.

Prezent la eveniment, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, a subliniat rolul sportului de ambasador.

„Turul României pleacă de la Chişinău anul acesta şi asta nu poate decât să ne arate încă o dată în plus că sportul uneşte, că sportul este acel ambasador extraordinar care conectează oamenii, conectează naţiunile şi clădeşte acele poduri, acele punţi între naţiuni. Traversăm o perioadă dificilă, dar cred şi ştiu că prin sport putem fi mai sănătoşi, putem fi mai performanţi, putem fi mai incluzivi, putem să realizăm multe, multe alte lucruri pe care într-o viaţă de zi cu zi ne-ar fi nu imposibil, ci mult mai dificil.

Astăzi, Federaţia Română de Ciclism ne arată un proiect care continuă, un proiect care, din punct de vedere al Comitetului Olimpic Sportiv Român, şi sunt convins că avem şi suportul Agenţiei Naţionale pentru Sport, trebuie să fie un proiect de ţară. Pentru că, aşa cum aţi putut vedea pe hartă, va trece prin mai multe oraşe din România, va conecta aceste oraşe, va conecta oamenii. Mulţi oameni vor veni să vadă acest tur al României. (…) Este acel proiect de ţară care trebuie susţinut an de an şi el trebuie să crească”, a declarat Covaliu.

Agenția Națională pentru Sport, partener al forului național de ciclism

De asemenea, Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport, a punctat succesul ediției anterioare a competiției.

„Turul ciclist al României de anul trecut a fost un real succes. Un real succes nu pentru numărul medaliilor de aur, ci un real succes pentru numărul de copii care au ales să fie parte din acest frumos proiect. Încă de anul trecut am discutat de cum va arăta turul de anul acesta și iată-ne și în această fază. Și vreau să vă asigur că Agenția Națională pentru Sport va fi în continuare un partener de nădejde în frumosul nostru drum, nu doar al performanței sportive, ci al unei sănătăți pentru populația noastră. (…) Sunt convins că împreună, în vremuri grele, nu ne putem uni decât în jurul unei competiții sportive și vom striga cu mare, mare bucurie: Hai România!”, a spus șeful ANS.

Rutierii vor parcurge peste 800 de kilometri

Traseul competiției este structurat în cinci etape:

Etapa 1: Chișinău – Ungheni (170 km)

Etapa 2: Iași – Piatra Neamț (160 km)

Etapa 3: Piatra Neamț – Băile Balvanyos (200 km, etapă montană)

Etapa 4: Brașov – Ploiești (160 km)

Etapa 5: Circuit București (100 km)

Competiția va include și curse dedicate copiilor la Iași, Piatra Neamț, Ploiești și București. De asemenea, vor fi organizate curse și pentru amatori, la Ploiești și la București.

În plus, organizatorii au anunțat introducerea unui nou trofeu dedicat câștigătorului în clasamentul general. Acesta va fi realizat de Liviu Brezeanu și este asociat simbolic cu aniversarea a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși.

Ediția din acest an propune opt tricouri distinctive:

Tricoul galben – Cel mai bun ciclist din competiție

Tricoul alb – Cel mai bun ciclist sub 23 de ani

Tricoul roșu – Cel mai bun sprinter

Tricoul verde – Cel mai bun cățărător

Tricoul albastru – Cel mai bun rutier român

Tricoul gri – Clasamentul pe echipe

Tricoul alb cu buline roșii – Clasamentul pe puncte

Tricoul portocaliu – Câștigător de etapă

Potrivit datelor prezentate de organizatori, ediția din 2025 a avut o audiență de peste 5 milioane de persoane.