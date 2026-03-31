Eduard Ionescu, învins de liderul mondial la Cupa Mondială de tenis de masă de la Macao

Clasat pe locul 43 mondial, Eduard Ionescu a avut un început echilibrat de partidă, reușind să țină ritmul în primele două seturi, într-un joc caracterizat de schimburi rapide și execuții în forță de ambele părți.
În setul al treilea, diferența de valoare și experiență și-a spus însă cuvântul, iar liderul ierarhiei mondiale s-a impus clar.
Eduard Ionescu a cedat cu scorul de 0-3 (8-11, 7-11, 1-11).
Pentru Ionescu, confruntarea cu Wang Chuqin a reprezentat un test important în fața unuia dintre favoriții la câștigarea competiției.
În prima etapă a grupelor, componentul lotului național al României obținuse o victorie.
Ionescu a câștigat luni, scor 3-1 (11-8, 11-6, 4-11, 11-5), cu australianul Finn Luu, clasat pe locul 40 mondial.