Eduard Ionescu, învins de liderul mondial la Cupa Mondială de tenis de masă de la Macao

Jucătorul român de tenis de masă Eduard Ionescu a fost învins, marți, de liderul mondial, chinezul Wang Chuqin, în al doilea meci din grupa 1 a Cupei Mondiale 2026, competiție găzduită la Macao.
Petre Apostol
31 mart. 2026, 14:23, Sport

Clasat pe locul 43 mondial, Eduard Ionescu a avut un început echilibrat de partidă, reușind să țină ritmul în primele două seturi, într-un joc caracterizat de schimburi rapide și execuții în forță de ambele părți.

În setul al treilea, diferența de valoare și experiență și-a spus însă cuvântul, iar liderul ierarhiei mondiale s-a impus clar.

Eduard Ionescu a cedat cu scorul de 0-3 (8-11, 7-11, 1-11).

Pentru Ionescu, confruntarea cu Wang Chuqin a reprezentat un test important în fața unuia dintre favoriții la câștigarea competiției.

În prima etapă a grupelor, componentul lotului național al României obținuse o victorie.

Ionescu a câștigat luni, scor 3-1 (11-8, 11-6, 4-11, 11-5), cu australianul Finn Luu, clasat pe locul 40 mondial.

