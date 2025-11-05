Emerich Jenei, înmormântat cu onoruri militare. Anunțul dat de Steaua București

Cei care doresc să cinstească memoria fostului mare antrenor pot aprinde o lumânare începând cu ora 18:00, pe esplanada din fața Stadionului Steaua (Zona tunurilor).

General de brigadă, Emerich Jenei va fi înmormântat cu onoruri militare.

„Moartea marelui antrenor român a lăsat un gol imens în familia Stelei, dar nu numai. Ne vom aminti mereu de zâmbetul său cald, de vocea lui blândă și de exemplul unui om care a pus onoarea mai presus de victorie. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au adăugat reprezentanții clubului stelist.

Emerich Jenei, antrenorul care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, cu Steaua, a murit miercuri dimineață la locuința sa din Oradea, după ce a suferit o comoție cerebrală.