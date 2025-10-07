Emma Răducanu a abandonat la Wuhan, cu Ann Li. Osaka, fost lider mondial, la primul succes în China

Emma Răducanu, fostă campioană de la US Open, a început bine partida cu Ann Li, reușind un break în chiar primul game, însă Li a preluat rapid controlul jocului, impunându-se cu șase game-uri consecutive și patru ași în primul set. În setul secund, Răducanu a fost vizitată de medic după o dublă greșeală care a dus la un nou break, iar la scurt timp a abandonat partida, acuzând amețeli.

În turul următor, Ann Li (locul 46 WTA) o va întâlni pe Ekaterina Alexandrova, cap de serie numărul 9.

Într-un alt duel din primul tur, marți, japoneza Naomi Osaka (favorita 11 a turneului) a învins-o pe canadianca Leylah Fernandez, scor 4-6, 6-3, 6-2, obținând prima sa victorie din carieră la Wuhan, la a doua participare. Meciul a reprezentat și prima confruntare între cele două de la succesul canadiencei în turul al treilea al US Open 2021.

Tot marți, fosta campioană de la Australian Open, Sofia Kenin, a revenit spectaculos în meciul cu rusoaica Anastasia Zakharova, impunându-se cu 3-6, 7-6(5), 6-3, după ce a salvat două mingi de meci. Kenin o va înfrunta în turul doi pe Liudmila Samsonova (cap de serie nr. 16), învingătoare cu 6-1, 7-5 în fața columbiencei Emiliana Arango, după ce a salvat patru mingi de set.

Principalele favorite ale turneului, Aryna Sabalenka și Iga Świątek, debutează miercuri la turneul din China.