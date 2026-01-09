EuroVolley 2026: Federația Română de Volei anunță punerea în vânzarea a abonamentelor pentru EuroVolley 2026, de la Cluj

Suporterii voleiului pot asista la toate meciurile Grupei D de la EuroVolley 2026 printr-o ofertă combinată de abonament, care cuprinde opt evenimente disputate la BT Arena din Cluj-Napoca.
Oferta este una unică. Abonamentul permite accesul în toate cele opt zile de competiție, cu meciuri zilnice ce reunesc selecționatele României, Franței, Germaniei, Turciei, Elveției și Letoniei.
Programul complet al celor opt evenimente incluse în abonament:
9 septembrie: România – Letonia
10 septembrie: Franța – Elveția / Turcia – Germania
11 septembrie: Germania – Letonia / Elveția – România
12 septembrie: Franța – Turcia / România – Germania
13 septembrie: Elveția – Turcia / Letonia – Franța
14 septembrie: Germania – Elveția / România – Turcia
15 septembrie: Letonia – Elveția / Franța – Germania
16 septembrie: Turcia – Letonia / Franța – România
Meciul de pe 9 septembrie începe de la ora 20:00, iar în celelalte zile, prima partidă este programată să înceapă de la ora 17:00.
Ediția din 2026 a EuroVolley este găzduită de România, Bulgaria, Finlanda și Italia. Fazele finale sunt programate în Italia. Orașul Milano va găzdui semifinalele și finalele.