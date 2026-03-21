FC Argeș – Universitatea Cluj încheie etapa a 2-a din play-off-ul Superligii. Două meciuri, programate în play-out

FC Argeș traversează o perioadă solidă, cu o singură înfrângere în ultimele șase etape (patru victorii și o remiză). Defensiva este principalul atu al echipei piteștene: 16 meciuri fără gol primit în acest sezon, cele mai multe din campionat, dintre care șase în 2026.

De partea cealaltă, clujenii vin după o serie impresionantă, cu opt victorii în ultimele nouă meciuri de campionat. Singurul eșec din această serie a fost înregistrat pe terenul rivalei din Cluj, CFR, scor 2-3.

Un punct forte al ardelenilor îl reprezintă fazele fixe, din care au marcat 14 goluri în acest sezon, zece dintre ele doar în 2026.

Ricardo Matos și Adel Bettaieb (FC Argeș), respectiv Jovo Lukic (U Cluj) sunt printre cei mai eficienți deschizători de scor, fiecare cu câte șase reușite în acest sens.

În același timp, Issouf Macalou (U Cluj) se remarcă prin contribuțiile ofensive: cinci goluri și șase pase decisive în 2026.

La capitolul constanță, spaniolul Roberto Sierra este singurul jucător din cele două loturi care a evoluat în toate cele 31 de etape ale sezonului.

Istoria confruntărilor directe este echilibrată. Din 61 de meciuri, FC Argeș a câștigat 28, U Cluj 23, iar 10 s-au încheiat la egalitate. Ultimul duel, disputat pe 3 februarie 2026, a fost câștigat de clujeni cu 3-1.

Pe banca tehnică, duelul dintre Cristiano Bergodi și Bogdan Andone înclină în favoarea antrenorului ardelenilor, care s-a impus în trei dintre cele patru confruntări directe.

U Cluj ocupă locul 3, cu 30 de puncte, iar FC Argeș are 28 de puncte, fiind pe locul 5.

Metaloglobus – Petrolul și Csikszereda – Farul, meciurile din play-out ale zilei

FC Metaloglobus Bucuresti întâlnește FC Petrolul Ploiesti, sâmbătă, de la ora 15:00, într-un meci din etapa a doua, în care oaspeții pornesc favoriți pe baza rezultatelor directe.

Metaloglobus traversează o perioadă extrem de dificilă, fără victorie în Superligă din 7 decembrie 2025, când învingea Farul. De atunci, bucureștenii au înregistrat 10 înfrângeri și două remize. În plus, au cea mai slabă defensivă din campionat, cu 66 de goluri primite, dintre care 21 după faze fixe.

De partea cealaltă, Petrolul nu impresionează în deplasare, cu un singur succes în ultimele nouă meciuri jucate pe teren străin. Însă, stă mult mai bine defensiv, cu doar 33 de goluri încasate în acest sezon.

Cele două formații au și cele mai slabe atacuri din campionat: Metaloglobus a marcat 25 de goluri, iar Petrolul 24.

În confruntările directe din acest sezon, prahovenii s-au impus clar, 3-0 în deplasare și 4-1 pe teren propriu.

FK Csikszereda Miercurea Ciuc primește vizita echipei FC Farul Constanța, sâmbătă, de la ora 17:30.

Formația antrenată de Robert Ilyes traversează o perioadă excelentă, cu cinci victorii, un egal și o singură înfrângere în ultimele șapte etape.

Farul, în schimb, are un parcurs modest în deplasare, cu doar trei victorii, trei remize și nouă înfrângeri în acest sezon.

Ambele echipe se remarcă prin eficiența șuturilor de la distanță, fiecare marcând câte nouă goluri din afara careului – cele mai multe din campionat.

În duelurile directe din sezonul regulat, fiecare echipă s-a impus pe teren propriu: 3-0 pentru Farul și 1-0 pentru Csikszereda.