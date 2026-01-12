Prima pagină » Sport » FC Hermannstadt anunță că interdicția FIFA de a face noi transferuri a fost ridicată

Clubul de fotbal Hermannstadt a anunțat luni că interdicția la transferuri impusă de FIFA a fost ridicată, după ce problema legată de o „dobândă infimă” a fost rezolvată.
Petre Apostol
12 ian. 2026, 17:58, Sport

„În speța respectivă a fost vorba despre o dobândă infimă pentru o sumă care fusese deja achitată de clubul nostru în luna decembrie a anului trecut”, a anunțat, într-un comunicat oficial, FC Hermannstadt.

În perioada recentă de mercato, Hermannstadt a înregistrat deja câteva transferuri.

Echipa sibiană a semnat cu fundașul bulgar Bozhidar Chorbadzhiyski, atacantul camerunez Christ Nkama Afalna și mijlocașul Eduard Florescu.

Acum, echipa condusă de Dorinel Munteanu poate continua să-și întărească lotul fără restricții.

În schimb, UTA Arad rămâne sub interdicție de transferuri, impusă de FIFA vineri.

Dacă datoria clubului nu este achitată în termen de 45 de zile, echipa riscă blocarea transferurilor pentru trei perioade consecutive de mercato. Președintele arădenilor a asigurat că situația va fi rezolvată în zilele următoare.

