FC Petrolul se desparte de antrenorul Liviu Ciobotariu

FC Petrolul Ploiești și antrenorul Liviu Ciobotariu au ajuns la un acord privind încheierea raporturilor contractuale, au anunțat marți oficialii clubului ploieștean.

Numit în funcția de antrenor principal în această vară, Ciobotariu a condus echipa în primele nouă etape ale Superligii, însă rezultatele nu au fost cele așteptate.

Sub conducerea sa, Petrolul a înregistrat o singură victorie, trei egaluri și cinci înfrângeri, ocupând în prezent locul 14 în clasament.

Decizia vine la o zi după înfrângerea ploieștenilor în derbiul cu Dinamo, de pe teren propriu, scor 0-3, din etapa a noua a campionatului.