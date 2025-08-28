FCSB, victorie clară cu Aberdeen și calificare în faza principală a Europa League

Campioana României a făcut pasul decisiv spre calificare înainte de pauză. În minutul 44, arbitrul norvegian Espen Eskas a dictat penalty pentru FCSB, după un henț în careu al lui Jensen, care a fost eliminat. Darius Olaru a transformat și a deschis scorul.

În repriza a doua, Adrian Șut a dublat avantajul cu un șut spectaculos de la 23 de metri, în minutul 52 , iar același Olaru a închis tabela în minutul 59, după o acțiune a lui Valentin Crețu.

Aberdeen nu a mai contat în joc după eliminare, iar FCSB a controlat meciul până la final, în fața celor peste 35.000 de spectatori.

Înaintea meciului, Gigi Becali a prevăzut victoria la scor și autorul a două dintre goluri (VEZI DECLARAȚIA VIDEO AICI!)

Prin acest succes, cu 5-2 la general, FCSB accede în faza principală a Europa League.

Echipele de start:

FCSB: Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic- Șut, Lixandru – Miculescu, Olaru, Tănase – Bîrligea

Rezerve: Udrea, Zima, Graovac, Alibec, Kiki, Edjouma, Politic, Chiricheș, Pantea, O. Popescu, Alhassan

Antrenor: Elias Charalambous

Aberdeen: Mitov – Devlin, Milne, Knoester, Jensen – Palaversa, Aouchiche, Shinnie – Keskinen, Sokler, Polvara

Rezerve: Suman, Vitols, Heltne Nilsen, Milanovic, Bilalovic, Boyd, Molloy, Dorrington, Lobban

Antrenor: Jimmy Thelin