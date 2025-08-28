În prima confruntare dintre ele, cele două echipe terminaseră la egalitate, 2-2. Gigi Becali, proprietarul FCSB, a intuit calificarea înainte de startul meciului retur, dar nu doar atât. El a indicat scorul categoric în favoarea românilor, dar și autorul a două dintre goluri.

Ce a declarat Becali și ce s-a întâmplat pe teren

MEDIAFAX vă prezintă declarația video pe care Gigi Becali a făcut-o înaintea fluierului de start al meciului de pe Arena Națională, dar și ce s-a întâmplat, mai apoi, pe teren.

GIGI BECALI: Întrebat ce simte (n.red. – dacă FCSB se va califica sau nu), milionarul din Pipera a răspuns: ”Dacă nu simțeam, nu veneam! (…) Am zis că e seară de 20 de milioane (n.red. – de euro)”, semn că a crezut în calificarea echipei pe care o patronează și că va încasa bonusurile puse la dispoziție în competiția europeană.

CE S-A ÎNTÂMPLAT: FCSB s-a impus împotriva lui Aberdeen cu 5-2 la general și s-a calificat în grupele Europa League.

GIGI BECALI: ”Normal trebuie să dea gol Olaru că n-a dat gol de atâta timp!”

CE S-A ÎNTÂMPLAT: Căpitanul FCSB, Darius Olaru, a înscris de două ori în partida contra scoțienilor după o pauză de câteva luni fără să marcheze.

GIGI BECALI: ”Da, bineînțeles! (n.red. – a răspuns la întrebarea ”Spuneați că îi veți spulbera. Vă mențineți această părere?”)

CE S-A ÎNTÂMPLAT: FCSB s-a impus cu scorul categoric de 3-0, un scor ”de neprezentare”, rezultat nescontat după echilibrul consemnat în prima întâlnire a celor două echipe. Este cea mai categorică victorie obținută de FCSB în acest sezon.

Echipele de start

FCSB (1 – 4 – 2 – 3 – 1): 32. Târnovanu – 2. Creţu, 30. Ngezana, 17. M. Popescu, 33. Radunović – 16. Lixandru, 8. Șut – 11. Miculescu, 27. Olaru, 10. Tănase – 9. Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous Rezerve: 34. Udrea, 38. Zima – 4. Graovac, 7. Alibec, 12. Kiki, 18. Edjouma, 20. Politic, 21. Chiricheş, 28. Pantea, 37. Oct. Popescu, 42. Alhassan. Cisotti este suspendat Aberdeen (1 – 4 – 3 – 3): 1. Mitov – 2. Devlin, 22. Milne, 5. Knoester, 28. Jensen – 18. Palaversa, 7. Aouchiche, 4. Shinnie – 81. Keskinen, 8. Polvara. 19. Sokler. Antrenor: Jimmy Thelin Rezerve: 13. Suman, 41. Vitols – 6. Heltne Nilsen, 9. Yengi, 10. Clarkson, 11. Milanovic, 14. Bilalovic, 17. Boyd, 21. Molloy, 26. Dorrington, 38. Lobban

Evoluția scorului

Min. 45+1: gol FCSB, 1-0