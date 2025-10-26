FIFA anunță lansarea unui nou turneu internațional, pentru echipele din sud-estul Asiei

Anunțul a fost făcut duminică, în cadrul celei de-a 47-a reuniuni a summitului ASEAN de la Kuala Lumpur, unde președintele FIFA, Gianni Infantino, și secretarul general ASEAN, Kao Kim Hourn, au semnat un Memorandum de Înțelegere actualizat privind dezvoltarea fotbalului.

Turneul va reuni echipele naționale ale tuturor statelor membre ASEAN, într-un format inspirat de Cupa Arabiei, organizată de FIFA pentru prima dată în 2021.

FIFA va colabora cu confederațiile și federațiile locale, inclusiv AFC și ASEAN Football Federation, pentru a definitiva formatul competiției.

ASEAN este o organizație regională formată din 10 țări membre: Brunei, Cambodgia, Indonezia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipine, Singapore, Thailanda și Vietnam.