Prima pagină » Sport » Fiul fostului campion mondial la box profesionist Adrian Diaconu îi calcă pe urme ”Rechinului”: „Este alegerea lui și îl susțin!”

Fiul fostului campion mondial la box profesionist Adrian Diaconu îi calcă pe urme ”Rechinului”: „Este alegerea lui și îl susțin!”

Adrian Diaconu este unul dintre pugiliștii români care au scris istorie în boxul profesionist devenind campion mondial al versiunii WBC. Stabilit în Canada, la Montreal, alături de soție și cei doi copii ai săi, cel supranumit " Rechinul" mărturisea, după retragere, că va rămâne departe de lumea sportului în care a strălucit, doar că viața i-a adus o nouă provocare. Și nu una oarecare. Fiul lui, Eric, în vârstă de 17 ani, este decis să-i calce pe urme în materie de box.
Fiul fostului campion mondial la box profesionist Adrian Diaconu îi calcă pe urme ”Rechinului”:
Adrian Nicolae
04 nov. 2025, 15:04, Sport

 

Totul s-a întâmplat cu un an în urmă când Eric Diaconu a luat decizia de a lua drumul spre sala de box. „Eu nu am știut nimic. La un moment dat mi-a trimis un video. Aflasem doar că merge cu un coleg la sală, dar nu știam că face box de performanță”, a precizat Adrian Diaconu în exclusivitate pentru Mediafax.

Legendarul pugilist ne-a mărturisit că a purtat o discuție cu fiul său pe marginea acestei alegeri.

„L-am întrebat dacă este conștient ce muncă îl așteaptă, ce sacrificii ar urma să facă, dacă înțelege ce înseamnă cu adevărat ideea sport de înaltă performanță. Mi-a spus că vrea să meargă mai departe și să ajungă un campion. Zilele trecute a avut primul meci. Am văzut la el multă determinare, bărbăție, putere de luptă. Eu îl voi susține cu tot ceea ce are nevoie”, a mai adăugat marele campion pentru Mediafax.

Eric Diaconu, fiului fostului campion mondial la box Adrian ”Rechinul” Diaconu

În familia Diaconu a existat însă și o voce extrem de importantă care nu a fost deloc de acord cu decizia lui Eric. Cea a Adinei Diaconu, soția lui Adrian. „Adina nici nu vrea să audă ca fiul nostru să facă box. Ea știe ce a trăit tot timpul lângă mine în perioada când eram sportiv de performanță. Știe câte sacrificii uriașe am făcut pentru a ajunge să am succes și tocmai de aceea s-a împotrivit. Dar în final a înțeles că este o decizie pe care nu o poate schimba”, ne-a mai declarat ”Rechinul”.

Cine e Adrian Diaconu

Adrian Diaconu a reprezentat România la Jocurile Olimpice de la Sydney din 2000 la categoria mijlocie.

Rezultatele olimpice sunt:

Victorie cu Abdelghani Kinzi (Algeria) 19-9
Victorie cu Jitender Kumar (India) 12-3
Înfrângere cu Jorge Gutierrez (Cuba) KO 1

După Jocurile Olimpice de la Sydney din 2000, Diaconu a trecut la boxul profesionist. El a devenit campion mondial WBC la categoria semigrea după o victorie prin decizie unanimă cu Chris Henry la Sala Polivalentă din București în aprilie 2008.

Apoi și-a apărat centura împotriva canadianului Jean Pascal, pierzând meciul, dar și revanșa ulterioară, ambele la puncte. Ultima luptă a fost cu Chad Dawson pe data de 21 mai, 2011, înfrângere prin decizie unanimă.