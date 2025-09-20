Formula 1: Contractul Marelui Premiu al Azerbaidjanului, prelungit până în 2030

Contractul pentru circuitul stradal de pe malul mării din Baku urma să expire după cursa de anul viitor.

Azerbaidjanul a fost considerat o alegere surpriză înainte de prima cursă din 2016. Ulterior, circuitul a devenit cunoscut pentru cursele imprevizibile, Sergio Perez fiind singurul pilot care a câștigat la Baku de mai multe ori.

„Circuitul este unic, cu secțiuni tehnice și linii drepte lungi care trec pe țărmul uimitor și prin orașul vechi, oferind o cursă plină de evenimente și distractivă în fiecare an. Această reînnoire reflectă încrederea și angajamentul puternic dintre Formula 1, guvernul azer și promotor și deschide calea pentru un viitor interesant în țară”, a declarat președintele și directorul executiv al F1, Stefano Domenicali, potrivit AP.

Marele Premiu al Azerbaidjanului din acest an are loc duminică, iar calificările se desfășoară sâmbătă.