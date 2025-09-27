Francesco Bagnaia câștigă cursa sprint din Japonia. Marc Marquez se apropie de titlu

Francesco Bagnaia a câștigat cursa sprint de la Motegi, obținând o dublă victorie pentru Ducati la Marele Premiu al Japoniei.

Marc Marquez a terminat pe locul doi, iar Pedro Acosta (KTM) pe trei.

Clasamentul complet: Mir (Honda) pe 4, Morbidelli (Ducati) pe 5 și Quartararo (Yamaha) pe 6. Marco Bezzecchi și Jorge Martin (Aprilia) au abandonat în primul tur după o ciocnire, Martin fiind dus la control medical.

Marc Marquez își consolidează avansul în campionat cu +191 puncte față de fratele său Alex, care a terminat doar pe 10. Pentru a câștiga titlul mondial în cursa de duminică, Marc trebuie să termine pe locul doi sau înaintea fratelui său.

Bagnaia a obținut și pole position pentru cursa principală, doborând recordul circuitului cu timpul de 1’42″911 – singura performanță sub 1’43”. Este a doua pole position a sezonului și a 26-a din cariera sa.

„Munca începe în sfârșit să dea roade. Am o senzație bună cu motocicleta”, a declarat pilotul italian pentru Canal+.