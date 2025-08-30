Garnacho pleacă de la Manchester United și semnează cu Chelsea pentru 54 de milioane de dolari

Chelsea a anunțat sâmbătă transferul internaționalului argentinian Alejandro Garnacho, 21 de ani de la rivala Manchester United, pentru suma de 54 de milioane de dolari, potrivit presei britanice.

Garnacho, care și-a pierdut locul în echipa lui United sub conducerea antrenorului Ruben Amorim, nu a mai fost inclus nici măcar pe banca de rezerve în acest sezon.

Ultima sa apariție a fost în finala Europa League, pierdută cu 1-0 în fața lui Tottenham, când a intrat pe teren în repriza a doua.

La Chelsea, Garnacho va concura pentru un loc de titular cu Pedro Neto, Jamie Gittens și Estevão, dar și cu jucători consacrați precum Raheem Sterling și Mykhailo Mudryk.

Echipa londoneză, campioană mondială a cluburilor în această vară, va evolua și în grupele Ligii Campionilor.

„Este un moment incredibil pentru mine și familia mea să mă alătur acestui club uriaș. Abia aștept să încep. Am urmărit Mondialul cluburilor și să vin la campioana lumii este ceva special. Suntem cea mai bună echipă din lume!”, a declarat Garnacho.