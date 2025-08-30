Chelsea câștigă cu 2-0 în fața lui Fulham după decizii controversate luate cu ajutorul VAR

Chelsea a obținut a doua victorie a sezonului în Premier League, învingând Fulham cu 2 la 0 pe Stamford Bridge, dar succesul a fost umbrit de mai multe decizii controversate luate după consultarea arbitrajului video.

Fulham a deschis scorul în minutul 21 prin Josh King, însă golul a fost anulat după ce VAR a decis că Rodrigo Muniz l-a călcat pe picior pe Trevoh Chalobah în faza premergătoare.

Decizia l-a înfuriat pe antrenorul Marco Silva, care și-a manifestat nemulțumirea și mai puternic după ce Chelsea a marcat în prelungirile primei reprize, potrivit AP.

Joao Pedro a înscris cu o lovitură de cap dintr-un corner, în minutul 54+9, după ce arbitrul adăugase opt minute suplimentare.

În debutul reprizei secunde, VAR a intervenit din nou, de această dată la o fază în care Joao Pedro a fost implicat într-un duel suspect de fault, urmat de o fază în care Ryan Sessegnon a atins mingea cu mâna.

Arbitrul a dictat penalti, transformat de Enzo Fernandez în minutul 56.