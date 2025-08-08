Gicu Grozav şi-a prelungit până în 2027 contractul cu Petrolul Ploieşti

„ a ales stabilitatea şi a semnat prelungirea contractului cu FC Petrolul Ploieşti! Astfel, noua înţelegere dintre Gheorghe Grozav (34 ani) şi clubul nostru se va întinde până în vara lui 2027! Aflat, deja, la cel de-al patrulea sezon consecutiv în tricoul , care se adaugă perioadei de mai bine de un an bifată în prima parte a deceniului trecut, Gicu Grozav va continua la Ploieşti cel puţin până la finalul stagiunii 2026-2027! În ziua în care s-au împlinit 12 ani de la golul memorabil marcat în ultimul minut al partidei de la Arnhem, ce le-a adus calificarea în play-off-ul Europa League, experimentatul jucător a semnat, astăzi, prelungirea înţelegerii ce urma să expire în vara viitoare!”, se arată într-un comunicat al clubului.

Cu 147 de meciuri disputate pentru Petrolul, în campionat, Cupa României, Supercupa României şi Europa League, Gicu Grozav este, în acelaşi timp, cu cele 47 de goluri marcate, unul dintre cei mai prolifici jucători ai formaţiei din perioada recentă.

„Gicu Grozav este, deja, un jucător emblematic pentru FC Petrolul, aşa încât propunerea noastră privind extinderea contractului a venit absolut firesc. Suntem fericiţi că a acceptat-o şi sperăm ca el să rămână cât mai mult alături de clubul nostru. Poate, de ce nu, chiar până la finalul carierei!”, a declarat preşedintele clubului FC Petrolul, Claudiu Tudor.