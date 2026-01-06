Prima pagină » Sport » Grigor Dimitrov revine în formă după accidentare, câștigând convingător în primul tur la Brisbane

Grigor Dimitrov revine în formă după accidentare, câștigând convingător în primul tur la Brisbane

Grigor Dimitrov a arătat că este din nou competitiv marți, la Brisbane International, obținând o victorie convingătoare în doar al doilea său meci de la revenirea după accidentarea la mușchiul pectoral, suferită în duelul cu Jannik Sinner, la Wimbledon, în luna iulie 2025.
Grigor Dimitrov revine în formă după accidentare, câștigând convingător în primul tur la Brisbane
Sursa: Mediafax Foto
Petre Apostol
06 ian. 2026, 12:59, Sport

Bulgarul Grigor Dimitrov, dublu campion la Brisbane, l-a învins pe spaniolul Pablo Carreño Busta cu 6-3, 6-2, calificându-se în turul al doilea al turneului ATP 250. Meciul a durat o oră și aproape zece minute.

Grigor Dimitrov, fost ocupant al locului 3 mondial, a început sezonul 2026 cu o evoluție solidă, reușind trei break-uri în fața jucătorului iberic. A salvat singura minge de break oferită adversarului, în game-ul patru al setului secund, când conducea deja cu 3-0.

Primul jucător al Bulgariei a încheiat meciul cu 24 de lovituri câștigătoare și 14 erori neforțate. Un semn că nivelul său de joc este din nou foarte aproape de cel optim.

„Este minunat să fiu din nou aici. Să încep anul la Brisbane este mereu ceva special pentru mine. Ultimele luni au fost foarte dificile din punct de vedere fizic și mental. Faptul că pot concura din nou este deja un succes, iar victoria este un bonus”, a declarat Dimitrov, la finalul jocului.

În turul următor, Dimitrov îl va întâlni pe Raphael Collignon. Belgianul de 23 de ani a produs surpriza zilei, eliminându-l pe capul de serie numărul 5, Denis Shapovalov. Va fi prima confruntare directă dintre cei doi.

În alte partide disputate la Brisbane, marți, Nick Kyrgios a pierdut la revenirea sa pe teren în fața americanului Aleksandar Kovacevic, 3-6, 4-6. Kovacevic îl va întâlni în turul al doilea pe Cameron Norrie. Britanicul a reușit o revenire spectaculoasă contra lui Ugo Humbert, 1-6, 7-6(6), 7-5, salvând trei mingi de meci.

O altă surpriză a zilei a venit din partea francezului Giovanni Mpetshi Perricard, care l-a eliminat pe capul de serie numărul 4, Tommy Paul, 7-6(2), 3-6, 7-6(6), reușind 24 de ași.

Recomandarea video

Sondaj Avangarde: Ce spun românii despre introducerea serviciului militar obligatoriu
G4Media
Iarna adevărată! Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați
Cancan
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
Libertatea
Fenomenul meteo neobişnuit care va lovi România în ianuarie! Unul dintre cele mai atipice episoade climatice din ultimii 125 de ani
CSID
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre oficiale pe luna decembrie
Promotor