Grigor Dimitrov revine în formă după accidentare, câștigând convingător în primul tur la Brisbane

Bulgarul Grigor Dimitrov, dublu campion la Brisbane, l-a învins pe spaniolul Pablo Carreño Busta cu 6-3, 6-2, calificându-se în turul al doilea al turneului ATP 250. Meciul a durat o oră și aproape zece minute.

Grigor Dimitrov, fost ocupant al locului 3 mondial, a început sezonul 2026 cu o evoluție solidă, reușind trei break-uri în fața jucătorului iberic. A salvat singura minge de break oferită adversarului, în game-ul patru al setului secund, când conducea deja cu 3-0.

Primul jucător al Bulgariei a încheiat meciul cu 24 de lovituri câștigătoare și 14 erori neforțate. Un semn că nivelul său de joc este din nou foarte aproape de cel optim.

„Este minunat să fiu din nou aici. Să încep anul la Brisbane este mereu ceva special pentru mine. Ultimele luni au fost foarte dificile din punct de vedere fizic și mental. Faptul că pot concura din nou este deja un succes, iar victoria este un bonus”, a declarat Dimitrov, la finalul jocului.

În turul următor, Dimitrov îl va întâlni pe Raphael Collignon. Belgianul de 23 de ani a produs surpriza zilei, eliminându-l pe capul de serie numărul 5, Denis Shapovalov. Va fi prima confruntare directă dintre cei doi.

În alte partide disputate la Brisbane, marți, Nick Kyrgios a pierdut la revenirea sa pe teren în fața americanului Aleksandar Kovacevic, 3-6, 4-6. Kovacevic îl va întâlni în turul al doilea pe Cameron Norrie. Britanicul a reușit o revenire spectaculoasă contra lui Ugo Humbert, 1-6, 7-6(6), 7-5, salvând trei mingi de meci.

O altă surpriză a zilei a venit din partea francezului Giovanni Mpetshi Perricard, care l-a eliminat pe capul de serie numărul 4, Tommy Paul, 7-6(2), 3-6, 7-6(6), reușind 24 de ași.