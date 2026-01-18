Prima pagină » Sport » Venus Williams, la 45 de ani, pierde în primul tur la Australian Open, după ce a avut 4-0 în decisiv

Venus Williams, la 45 de ani, pierde în primul tur la Australian Open, după ce a avut 4-0 în decisiv

Venus Williams, la 45 de ani, a fost aproape de una dintre cele mai spectaculoase victorii din cariera sa, în primul tur la Australian Open 2026. Beneficiară a unui wild-card, americanca a cedat dramatic în fața sârboaicei Olga Danilovic, cu 21 de ani mai tânără, deși a avut 4-0 în setul decisiv.
Venus Williams, la 45 de ani, pierde în primul tur la Australian Open, după ce a avut 4-0 în decisiv
13 January 2026, Australia, Hobart: American tennis player Venus Williams plays a backhand return against Germany's Tatjana Maria during their women's singles round-of-32 tennis match at the 2026 Hobart International tennis tournament at the Domain Tennis Centre. Photo: Chris Kidd/AAP/dpa
Petre Apostol
18 ian. 2026, 13:45, Sport

Olga Danilovic (locul 68 WTA) s-a impus duminică, în meciul contra legendarei Venus Williams, cu scorul de 6-7(5), 6-3, 6-4, după două ore și 19 minute de joc.

Americanca a avut un început excelent de meci, reușind primul break și desprinzându-se la 2-0 în setul inaugural. Danilovic a revenit rapid, iar duelul s-a menținut echilibrat până la tie-break. Venus a întors de la 0-2 și s-a impus cu 7-5, adjudecându-și primul set.

Setul al doilea a fost controlat de jucătoarea din Serbia. Danilovic a profitat de singura oportunitate de break, în game-ul al doilea, și a închis manșa în 30 de minute, forțând intrarea în decisiv.

În setul al treilea, Venus Williams a părut aproape de o victorie de răsunet, conducând cu 4-0 după două break-uri consecutive. Experiența și loviturile sale puternice au fost însă contracarate de revenirea spectaculoasă a Olgăi Danilovic, care a câștigat patru game-uri la rând și a egalat la 4.

Momentul-cheie a venit în game-ul al nouălea, unul extrem de disputat, de aproximativ 15 minute, în care Williams a avut dificultăți la primul serviciu. Danilovic a fructificat a treia minge de break și a preluat conducerea. A concretizat, apoi, pe propriul serviciu, închizând meciul în urma unei erori neforțate a americancei.

Danilovic: „O plăcere să joc împotriva unei asemenea legende”

La final, Danilovic a recunoscut că emoțiile au fost uriașe.

„Este greu să te bucuri pe teren în astfel de momente, dar mi-am spus că șansa de a juca împotriva lui Venus Williams la un Grand Slam nu apare în fiecare zi. Au fost multe emoții, însă la 0-4 în decisiv mi-am spus să joc pur și simplu, să uit de scor și să iau fiecare punct pe rând. A fost o plăcere să joc împotriva unei asemenea legende”, a spus sârboaica.

Danilovic a dezvăluit că pauza de vestiar după pierderea primului set a fost decisivă.

„M-am uitat în oglindă și mi-am spus: «Las tenisul deoparte, mă iubesc, vreau să fiu acolo pentru mine, să-mi fiu prietenă». Apoi am revenit pe teren cu capul sus și am încercat să joc fără frică”, a mărturisit jucătoarea.

În turul al doilea, Olga Danilovic ar putea-o întâlni pe prima americană din circuit, Coco Gauff (21 de ani, locul 3 WTA), dacă aceasta va trece de Kamilla Rakhimova.

Recomandarea video

„Jaqueline Cristian are un viitor grozav, e o chestiune de timp până la un rezultat mare”, spune pentru G4Media Laura Robson, expert Eurosport
G4Media
Povestea celui mai dur om din Venezuela. I se spune „Pablo Escobar” al Caracasului și fi încercat să-l asasineze pe Marco Rubio
Gandul
BREAKING! Mario Iorgulescu, urmărit și bătut în Italia
Cancan
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport
Religia în școli se predă ilegal, acuză profesorul Emil Moise, cel care a învins în instanță statul și Biserica Ortodoxă Română
Libertatea
Ciorbă de mici. Rețeta ingenioasă românească pe care trebuie să o încerci în 2026
CSID
Președintele României a promulgat legea camerelor portabile pentru Poliția Locală. Ce pot înregistra agenții
Promotor