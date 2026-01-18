Venus Williams, la 45 de ani, pierde în primul tur la Australian Open, după ce a avut 4-0 în decisiv

Olga Danilovic (locul 68 WTA) s-a impus duminică, în meciul contra legendarei Venus Williams, cu scorul de 6-7(5), 6-3, 6-4, după două ore și 19 minute de joc.

Americanca a avut un început excelent de meci, reușind primul break și desprinzându-se la 2-0 în setul inaugural. Danilovic a revenit rapid, iar duelul s-a menținut echilibrat până la tie-break. Venus a întors de la 0-2 și s-a impus cu 7-5, adjudecându-și primul set.

Setul al doilea a fost controlat de jucătoarea din Serbia. Danilovic a profitat de singura oportunitate de break, în game-ul al doilea, și a închis manșa în 30 de minute, forțând intrarea în decisiv.

În setul al treilea, Venus Williams a părut aproape de o victorie de răsunet, conducând cu 4-0 după două break-uri consecutive. Experiența și loviturile sale puternice au fost însă contracarate de revenirea spectaculoasă a Olgăi Danilovic, care a câștigat patru game-uri la rând și a egalat la 4.

Momentul-cheie a venit în game-ul al nouălea, unul extrem de disputat, de aproximativ 15 minute, în care Williams a avut dificultăți la primul serviciu. Danilovic a fructificat a treia minge de break și a preluat conducerea. A concretizat, apoi, pe propriul serviciu, închizând meciul în urma unei erori neforțate a americancei.

Danilovic: „O plăcere să joc împotriva unei asemenea legende”

La final, Danilovic a recunoscut că emoțiile au fost uriașe.

„Este greu să te bucuri pe teren în astfel de momente, dar mi-am spus că șansa de a juca împotriva lui Venus Williams la un Grand Slam nu apare în fiecare zi. Au fost multe emoții, însă la 0-4 în decisiv mi-am spus să joc pur și simplu, să uit de scor și să iau fiecare punct pe rând. A fost o plăcere să joc împotriva unei asemenea legende”, a spus sârboaica.

Danilovic a dezvăluit că pauza de vestiar după pierderea primului set a fost decisivă.

„M-am uitat în oglindă și mi-am spus: «Las tenisul deoparte, mă iubesc, vreau să fiu acolo pentru mine, să-mi fiu prietenă». Apoi am revenit pe teren cu capul sus și am încercat să joc fără frică”, a mărturisit jucătoarea.

În turul al doilea, Olga Danilovic ar putea-o întâlni pe prima americană din circuit, Coco Gauff (21 de ani, locul 3 WTA), dacă aceasta va trece de Kamilla Rakhimova.