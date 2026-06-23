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Hamza Abdelkarim, aflat la Cupa Mondială cu naționala Egiptului, va semna cu FC Barcelona

FC Barcelona a anunțat marți că Hamza Abdelkarim, aflat la Cupa Mondială cu naționala Egiptului, va semna cu echipa un contract pentru următoarele trei sezoane.
Hamza Abdelkarim, aflat la Cupa Mondială cu naționala Egiptului, va semna cu FC Barcelona
Foto: Facebook/FC Barcelona
Cosmin Pirv
23 iun. 2026, 18:50, Sport
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Potrivit unui comunicat al echipei, FC Barcelona a informat clubul Al Ahly că își exercită opțiunea de cumpărare pentru a-l transfera definitiv pe atacantul egiptean.

Atacantul egiptean se va alătura clubului definitiv și va semna un contract pentru următoarele trei sezoane, până la 30 iunie 2029.

Jucătorul în vârstă de 18 ani se află în prezent alături de naționala Egiptului, care participă la Cupa Mondială, și a evoluat în ambele meciuri, împotriva Belgiei și Noii Zeelande.

Abdelkarim a ajuns la Barcelona în perioada de transferuri de iarnă din acest sezon. El a jucat ultima parte a sezonului cu echipa U19A, dar și în două meciuri din Copa del Rey.

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