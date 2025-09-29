Prima pagină » Sport » Handbal: „Construită să câștige Champions League”. Antrenorul Rapidului laudă CSM înaintea derbiului

Francezul Laurent Bezeau, antrenorul echipei de handbal feminin Rapid București, a lăudat formația CSM București, înainte de derbiul de miercuri, din campionat, spunând că este construită să câștige Champions League, dar că speră ca elevele sale să se ridice la nivelul acesteia.
Sursa foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
29 sept. 2025, 13:51, Sport

„Acest derbi este foarte important! CSM este una dintre cele mai bune echipe din Europa, construită pentru a câștiga Champions League. Sper să ridicăm nivelul și să rămânem constanți pe parcursul partidei pentru a le pune probleme”, a spus tehnicianul într-un interviu pentru clubul rapidist, luni.

Bezeau a subliniat, însă, importanța faptului că joacă pe teren propriu, spunând: „Faptul că jucăm acasă face meciul și mai important. Avem nevoie de fanii noștri alături de noi. Rapid înseamnă familie, iar împreună construim acest club”.

De asemenea, norvegianca Line Ellertsen a declarat: „Sunt conștientă de importanța acestui meci și abia aștept să intru pe teren. Mă aștept la o atmosferă fantastică în sală. Va fi o dispută plină de emoție și încrâncenare, așa că… va trebui să luptăm până la final”.

Partida este programată miercuri, de la ora 17:30, în Sala Rapid din Capitală, și contează pentru etapa a 4-a din Liga Florilor, Rapid având nevoie de un rezultat pozitiv, după ce a pierdut două dintre primele trei partide disputate, având o singură victorie, în vreme ce CSM București a câștigat toate cele trei meciuri anterioare.