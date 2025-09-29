Handbal: „Construită să câștige Champions League”. Antrenorul Rapidului laudă CSM înaintea derbiului

„Acest derbi este foarte important! CSM este una dintre cele mai bune echipe din Europa, construită pentru a câștiga Champions League. Sper să ridicăm nivelul și să rămânem constanți pe parcursul partidei pentru a le pune probleme”, a spus tehnicianul într-un interviu pentru clubul rapidist, luni.

Bezeau a subliniat, însă, importanța faptului că joacă pe teren propriu, spunând: „Faptul că jucăm acasă face meciul și mai important. Avem nevoie de fanii noștri alături de noi. Rapid înseamnă familie, iar împreună construim acest club”.

De asemenea, norvegianca Line Ellertsen a declarat: „Sunt conștientă de importanța acestui meci și abia aștept să intru pe teren. Mă aștept la o atmosferă fantastică în sală. Va fi o dispută plină de emoție și încrâncenare, așa că… va trebui să luptăm până la final”.

Partida este programată miercuri, de la ora 17:30, în Sala Rapid din Capitală, și contează pentru etapa a 4-a din Liga Florilor, Rapid având nevoie de un rezultat pozitiv, după ce a pierdut două dintre primele trei partide disputate, având o singură victorie, în vreme ce CSM București a câștigat toate cele trei meciuri anterioare.