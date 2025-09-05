Handbalista Camilla Herrem învinge cancerul și revine în Liga Campionilor

„Am aflat vestea într-o zi de vineri și deja vinerea următoare am început chimioterapia, a fost foarte rapid. Nici în cele mai sălbatice vise nu m-aș fi gândit că voi juca un meci la două luni și jumătate după diagnostic”, povestește Herrem despre momentul în care a aflat despre faptul că suferă de cancer, într-un interviu publicat vineri de Federația Europeană de Handbal.

În perioada mai-iulie 2025, tratamentul a reprezentat cea mai mare provocare mentală pentru sportivă. „Când primești vestea că ai cancer la sân și trebuie să faci o mulțime de teste, totul devine un joc de așteptare. Fiecare rezultat pe care îl primești ridică noi întrebări. Acele cinci zile de așteptare pentru rezultate au fost probabil cele mai grele din viața mea. Automat te gândești la ce e mai rău, nu știi nimic, iar asta te macină mental”, a declarat Herrem.

„Acum vreau să mă concentrez pe familia mea, prieteni, handbal și să fiu eu însămi”, a mai spus Herrem, care și-a ras părul pentru tratament, dar a decis să se arate așa pentru a inspira și alte persoane în situații similare.

Bazându-se pe condiția fizică de elită, Herrem a putut reveni rapid pe teren: „Indiferent de diagnostic sau vârstă, menținerea corpului în formă este esențială. Pentru mine, handbalul oferă o eliberare mentală — mă face să fiu 100% eu însămi”.

Sola HK se pregătește pentru debutul în Liga Campionilor, primul pentru clubul său, cu meciul inaugural împotriva HC Podravka, urmat de confruntarea acasă cu Brest Bretagne. Herrem se concentrează pe transmiterea experienței și calmului echipei tinere, încurajându-le să se bucure de fiecare moment pe teren.

„Este un vis devenit realitate pentru mine, aici unde am crescut și am jucat handbal de mică. Totul este incredibil”, a mai adăugat sportiva.