Înot. Darius Coman, locul 6 și record național, în finala la 200 m bras de la CM juniori

Înotătorul Darius Coman a terminat pe locul șase la 200 m bras la Mondialele de juniori din Otopeni și a stabilit un nou record național.
Petre Apostol
22 aug. 2025, 20:13, Sport

Înotătorul Darius Coman a încheiat pe locul șase, vineri seară, finala probei de 200 m bras masculin la Campionatul Mondial de Înot pentru juniori de la Otopeni, stabilind un nou record național la categoriile 18 ani și +19 ani, cu timpul de 2:11.89 minute.

Medalia de aur a fost câștigată de britanicul Filip Novak, care a realizat un nou record al campionatului, cu timpul de 2:07.32 minute.

Podiumul a fost completat de japonezul Shin Ohashi (2:07.56), respectiv de americanul Gabe Nunziata (2:09.70).

De asemenea, tot în reuniunea de vineri seară, înotătoarea Daria Silișteanu s-a oprit în semifinalele probei de 50 m spate, înregistrând timpul de 28.53 secunde.