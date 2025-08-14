Inter Milano a transferat primul fotbalist român din „era Cristi Chivu” – Antonio David, de numai 21 de ani

Jucătorul, născut în 2004, în Italia, la Ravenna, având dublă cetățenie, italiană și română, va evolua pentru echipa U23 a „nerazzurrilor” pe o perioadă temporară, cu opțiune de cumpărare.

Antonio David este internațional de tineret al României U20 și are rădăcini în Cluj, conform ProSport. În cariera sa de juniori, a mai evoluat și pentru AS Gubbio 1910.

El a bifat cinci prezențe în ultimul an și jumătate pentru „tricolorii” mici. Ultima convocare datează de pe 25 martie, atunci când România U20 s-a impus în fața selecționatei similare a Turciei, scor 3-1.

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, îl cunoaște deja pe fotbalist, deoarece l-a întâlnit ca adversar în perioada sa la Inter Primavera.

Românul de 21 de ani va fi monitorizat atent în această perioadă, iar în cazul unor prestații bune, transferul său ar putea deveni definitiv.