Internaționalul român Vlad Dragomir: Arsenal a fost ca un fel de facultate a fotbalului

„Pentru mine, Arsenal a fost ca un fel de facultate, să spun așa, a fotbalului. (…) Am învățat ce înseamnă fotbalul adevărat, de ce ai nevoie ca să ajungi la un nivel înalt. Am avut de la cine învăța”, a declarat mijlocașul echipei naționale a României, Vlad Dragomir, într-un interviu publicat joi de FRF.tv, înainte de ultimele două partide din preliminariile Cupei Mondiale 2026.

Jucătorul român născut în 1999 a evoluat la Arsenal Londra între 2015 și 2018.

Dragomir a vorbit și despre experiența sa la echipa națională în meciul cu Austria din preliminariile Cupei Mondiale 2026, în care a fost unul dintre jucătorii care au contribuit la succesul tricolorilor.

„Am avut presiune pentru că a fost un meci în care am fost titular într-un joc important și mai mult mi-a fost teamă de legătura dintre mine și colegi, pentru că nu am jucat foarte mult împreună. Dar cred că, în final, am reușit să ne legăm destul de bine”, a spus mijlocașul care a ajuns căpitan al echipei cipriote Pafos, formație care evoluează în Liga Campionilor.

Mijlocașul român se declară într-un moment bun al carierei, spunând că „este o perioadă foarte bună, poate cea mai bună, având în vedere meciurile din Champions League cu Pafos și evoluțiile la echipa națională, unde am scos rezultate pozitive”.

Întrebat care a fost cea mai dificilă perioadă din carieră, Vlad Dragomir a menționat: „Cea mai grea perioadă a fost în Italia, la Perugia, în anul în care am retrogradat, a fost un moment complicat”.

Vlad Dragomir este unul dintre puținii fotbaliști care au reprezentat România la toate categoriile de vârstă, de la juniori până la prima reprezentativă, iar despre prezența în semifinalele Campionatului European U21 a spus că reprezintă una dintre cele mai frumoase experiențe trăite în fotbal.

„Pentru mine au fost una dintre experiențele cele mai frumoase în fotbal. Adică am trăit emoții, chiar dacă nu am fost unul dintre jucătorii care au fost titulari meci de meci. Toată lumea era concentrată ca România să câștige. Și cred că forța grupului și unitatea ne-au ajutat. În general, în fotbal, ca să ajungi unde îți dorești, e complicat. Ai nevoie de foarte multe sacrificii, plus de momentele negative care apar de multe ori și trebuie să fii inspirat și puternic să te ridici. Cred că fiecare jucător trece prin momentele astea și e bine, pentru că te fac mai puternic. (…) Iar odată ce ajungi acolo unde îți dorești, se merită”, a spus mijlocașul.

Devenit tată pentru a doua oară în acest an, Dragomir pune familia, totuși, pe primul loc.

„Familia este cea mai importantă din punctul meu de vedere. Cred că acum toți auzim chestiile astea de la părinți: copiii sunt cei mai importanți. (…) În momentul de față, e mult mai greu să pleci de acasă în cantonament sau să fii plecat câteva zile. E dificil, dar e frumos. Sentimentul de a te întoarce acasă și a fi cu cei dragi e de neprețuit”, a încheiat fotbalistul.