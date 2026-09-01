Internaționalul scoțian Scott McTominay va fi operat după depistarea unei aritmii cardiace benigne

Napoli a precizat că fotbalistul va fi supus, în următoarele zile, unei intervenții de ablație prin câmp electric pulsat. McTominay este așteptat să revină la dispoziția antrenorului după pauza dedicată echipelor naționale.

În comunicatul oficial, Napoli a transmis că problema medicală a apărut recent și a fost identificată în urma investigațiilor efectuate de stafful medical al clubului. Oficialii au subliniat că este vorba despre o formă ușoară și benignă de aritmie. Procedura programată are rolul de a corecta definitiv tulburarea de ritm cardiac.

Ce este intervenția de ablație prin câmp electric pulsat

Intervenția de ablație prin câmp electric pulsat este o tehnică modernă utilizată în tratamentul anumitor aritmii cardiace. Procedura este minim invazivă și folosește impulsuri electrice de foarte mare intensitate pentru a neutraliza țesutul cardiac responsabil de transmiterea semnalelor electrice anormale, fără a afecta în aceeași măsură structurile din jurul inimii.

În ultimii ani, metoda a fost adoptată pe scară tot mai largă datorită profilului favorabil de siguranță și timpului redus de recuperare.

Un jucător esențial pentru Napoli

În vârstă de 29 de ani, Scott McTominay este unul dintre liderii formației din Serie A. Internaționalul scoțian a ajuns la Napoli în vara anului 2024, după despărțirea de Manchester United, și a avut un impact imediat în Serie A. În primul său sezon în Italia a contribuit decisiv la câștigarea titlului și a fost desemnat MVP-ul campionatului italian. A fost inclus și pe lista pentru Balonul de Aur.

Napoli a început campionatul din Italia cu o victorie și un eșec, iar în următoarea etapă va întâlni campioana Inter Milano, echipă antrenată de românul Cristian Chivu.