Jannik Sinner avansează în turul trei la Cincinnati după cea mai rapidă victorie a anului 2025

Jannik Sinner a revenit sâmbătă pe teren după aproape o lună de pauză, după succesul de la Wimbledon, și l-a învins pe columbianul Daniel Elahi Galan cu scorul 6-1, 6-1, în primul său meci la turneul de la Cincinnati.

Italianul, numărul 1 mondial la acest moment, a câștigat primele cinci game-uri în doar 15 minute, fără să-i ofere nicio șansă adversarului, care ocupă locul 144 și a trecut prin calificări.

Jannik Sinner a încheiat partida în 59 de minute, reușind să obțină, astfel, cea mai rapidă victorie a sa din 2025.

„Nu ştiam la ce să mă aştept”, a spus el după această revenire reușită.

„Sunt mulţumit, pentru că nu este uşor să joci aici”, a spus el, adăugând că „mingea se mişcă foarte repede şi trebuie să serveşti cu mare precizie”.

În runda următoare, Jannik Sinner îl va întâlni pe canadianul Gabriel Diallo, care se află pe locul 35 în clasamentul mondial.