Jannik Sinner, în semifinale la US Open după victoria clară cu Lorenzo Musetti.

Sinner a început în forță și a condus cu 5-0 după primele 20 de minute, dominând complet partida. Liderul mondial a salvat toate cele șapte mingi de break pe care și le-a creat adversarul, gestionând cu siguranță momentele importante și închizând meciul fără ezitări.

A fost primul sfert de finală de Grand Slam disputat vreodată între doi italieni.

Sinner a obținut a 26-a victorie consecutivă pe hard la turnee majore, egalându-i pe Novak Djokovic și Ivan Lendl la acest capitol. Doar Roger Federer (40) și Novak Djokovic (27) au serii mai lungi în istoria tenisului masculin pe suprafață rapidă.

Sinner, 24 de ani, este al doilea cel mai tânăr jucător din Era Open care ajunge în semifinalele tuturor celor patru turnee de Grand Slam într-un singur sezon, după Rafael Nadal în 2008. Italianul mai are nevoie de un succes pentru a ajunge la 300 de victorii în circuit și deține în acest an un palmares de 36-4.

În semifinale, Sinner îl va înfrunta pe canadianul Félix Auger-Aliassime (27 ATP, care l-a eliminat pe americanul Taylor Fritz), unul dintre puținii jucători care conduc la meciurile directe cu italianul (2-1). Totuși, ultimul duel, la Cincinnati luna trecută, a fost dominat clar de italian (6-0, 6-2).

Jannik Sinner are un bilanț perfect de 16-0 în meciurile cu adversari italieni, incluzând trei victorii împotriva lui Musetti.