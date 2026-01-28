Jannik Sinner se califică fără emoții în semifinalele Australian Open, după victoria cu Ben Shelton

Sinner s-a impus clar, scor 6-3, 6-4, 6-4, și va juca pentru un loc în finală împotriva lui Novak Djokovic, de 10 ori câștigător la Melbourne.

Neînvins la Australian Open din 2023, Sinner nu i-a oferit practic nicio șansă lui Shelton, controlând autoritar schimburile și dictând ritmul de la linia de fund.

Italianul și-a consolidat astfel dominația în confruntările directe, ducând scorul la 9-1 în duelurile cu Shelton. Toate cele patru meciuri dintre cei doi la turnee de Grand Slam au fost câștigate de Sinner: de două ori la Australian Open și de două ori la Wimbledon.

Shelton ajunsese în sferturi după ce pierduse un singur set în tot turneul. Însă, ca și în întâlnirile precedente cu italianul, nu a reușit să-și impună jocul exploziv.

Sinner i-a atacat constant reverul, l-a presat pe forehand și a controlat schimburile lungi, crescându-și avantajul tactic pe tot parcursul meciului.

Solid la serviciu și extrem de sigur la punctele lungi, numărul 2 mondial a făcut diferența încă din primul set, pe care l-a închis cu un raport impresionant 18–4 la lovituri câștigătoare/erori neforțate.

Presiunea asupra lui Shelton a continuat și în setul secund, americanul ratând toate cele trei mingi de break avute și acumulând nu mai puțin de 17 erori neforțate.

În setul al treilea, break-ul decisiv a venit în game-ul nouă, după o dublă greșeală a lui Shelton. Sinner a închis apoi partida pe propriul serviciu, după două ore și 23 de minute de joc.

Jannik Sinner, la a noua semifinală de Grand Slam

Pentru Jannik Sinner, aceasta este a noua semifinală de Grand Slam din carieră și a treia la Australian Open.

Italianul se va duela cu Novak Djokovic într-un meci de gală, reeditând un duel pe care l-a câștigat deja în semifinale la Australian Open 2024, Roland Garros 2025 și Wimbledon 2025.

Sinner a câștigat toate cele 18 meciuri de Grand Slam disputate împotriva jucătorilor americani. Are acum un bilanț de 6 victorii și 2 înfrângeri contra jucătorilor din Top 10 la Australian Open, singurele eșecuri venind contra lui Stefanos Tsitsipas în 2022 și 2023.