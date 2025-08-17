Jannik Sinner și Carlos Alcaraz se întâlnesc în finala Mastersului de la Cincinnati

Italianul Jannik Sinner, numărul 1 mondial și campionul en titre, va juca finala turneului Masters 1000 de la Cincinnati împotriva spaniolului Carlos Alcaraz, aflat pe locul 2 în clasamentul ATP.

Jannik Sinner a obținut calificarea după victoria în fața francezului Térence Atmane, jucător aflat pe poziția 136 și venit din calificări, scor 7-6 (4), 6-2.

În paralel, Carlos Alcaraz s-a impus în fața germanului Alexander Zverev, ocupantul locului 3 ATP, cu scorul 6-4, 6-3.

După confruntările de la Roma, Roland Garros și Wimbledon, cei doi jucători de tenis vor disputa a treia finală directă din acest sezon.