Japonia câștigă Cupa Asiei la fotbal feminin după o finală dramatică împotriva Australiei. Număr record de spectatori

Golul decisiv a fost marcat în minutul 17 de Maika Hamano, care a înscris spectaculos de la distanță. Japonia câștigă, astfel, trofeul continental asiatic pentru a treia oară în istorie, după succesele din 2014 și 2018 – ambele obținute tot în fața Australiei, cu același scor.

Australia a început mai bine partida și a avut prima mare ocazie prin Caitlin Foord. Însă, ratarea acesteia a fost urmată rapid de golul japonezelor.

Ulterior, gazdele au mai irosit câteva oportunități importante, inclusiv înainte de pauză.

După reluare, Japonia a rămas periculoasă pe contraatac, în timp ce Australia a forțat egalarea până în ultimele minute. Cea mai mare șansă a venit în minutul 88, dar defensiva niponă a rezistat presiunii.

Turneul a stabilit un nou record de audiență, potrivit organizatorilor, cu peste 350.000 de spectatori în total, confirmând creșterea popularității fotbalului feminin în Asia.

Totodată, competiția a servit și drept calificare pentru viitoarea Cupă Mondială din Brazilia, biletele fiind obținute de Japonia, Australia, Coreea de Sud, China, Coreea de Nord și Filipine.