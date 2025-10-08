Jaqueline Cristian, eliminată în turul 2 la Wuhan Open de Elena Rybakina

Rybakina va evolua în turul următor împotriva cehoaicei Linda Noskova (20 de ani, 17 WTA), care a trecut de Naomi Osaka (27 de ani, 16 WTA), scor 7-6(2), 6-3.

Jaqueline Cristian a încercat să revină în setul secund, salvând mai multe mingi de set și câștigând câteva game-uri importante, dar nu a reușit să pună presiune pe Rybakina, favorită 8 a turneului. În primul set, kazaha a realizat break-ul decisiv la 4-4 și a câștigat setul, iar în setul secund s-a impus mai clar, închizând meciul fără emoții.

În prima parte a zilei, Sorana Cîrstea (35 de ani) a fost eliminată în trei seturi de chinezoaica Shuai Zhang, scor 4-6, 6-3, 4-6, după o revenire spectaculoasă în decisiv de la 0-4 la 4-5.

Pentru prezența în turul secund, Cristian și-a asigurat 65 de puncte în clasamentul WTA și un premiu de 23.450 de dolari.