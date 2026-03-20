Prima pagină » Sport » Johannes Klaebo, vedeta Jocurilor Olimpice de iarnă, revine cu o nouă victorie în Cupa Mondială de schi fond

Întors după o comoție cerebrală suferită săptămâna trecută, norvegianul Johannes Klaebo, câștigător a șase medalii de aur din șase posibile (record) la Milano Cortina 2026, a obținut vineri o victorie clară la proba de 10 km clasic de la Lake Placid (SUA), în Cupa Mondială de schi fond.
Foto: Daniel Karmann/dpa
Petre Apostol
20 mart. 2026, 23:08, Sport

Johannes Klaebo și-a devansat compatriotul Andreas Ree, sosit pe locul secund, la 14.7 secunde. Locul trei a fost obținut de norvegianul Mattis Stenshagen (la 24 secunde).

De altfe, primele cinci locuri au fost dominate de norvegieni, cu Harald Amundsen pe 4 și Emil Iversen pe 5.

Italianul Federico Pellegrino (locul 6) a fost cel mai bun reprezentant al altei țări.

Deja sigur de câștigarea celui de-al șaselea glob mare de cristal, Johannes Klaebo recuperează și puncte importante pentru micul glob de cristal la probele de distanță în fața lui Amundsen.

După ce a lipsit de la proba de 50 km de la Oslo, norvegianul va sări peste sprintul liber de sâmbătă. Dar, va fi prezent duminică la mass-startul liber de 20 km, ultima etapă pentru micul glob de cristal.

La feminin, victoria i-a revenit suedezei Linn Svahn, care a trecut de compatrioata sa Frida Karlsson (la 1.4 sec.) și de norvegianca Heidi Weng (la 22.1 sec.).

