Joi are loc tragerea la sorți pentru Turneul Campionilor

Turneul va avea loc în perioada 9-16 noiembrie la Inalpi Arena.

Celor doi jucători aflați în fruntea clasamentului mondial li se vor alătura Alexander Zverev, Novak Djokovic, Ben Shelton, Taylor Fritz și Alex de Minaur, ultimul loc fiind încă disputat de Felix Auger-Aliassime și Lorenzo Musetti.

Auger-Aliassime ocupă în prezent locul opt în clasamentul PIF ATP Live Race To Turin, dar Musetti îl poate depăși pe canadian și poate revendica ultimul loc dacă câștigă turneul ATP 250 de la Atena din această săptămână.

Sinner a obținut trofeul la Torino anul trecut și ajunge pe teren propriu după ce a câștigat titlurile de la Viena și Paris.

Alcaraz se pregătește pentru a treia sa apariție la Torino, unde a ajuns în semifinale în 2023. Djokovic este de șapte ori campion la Nitto ATP Finals, iar Zverev a câștigat turneul în 2018 și 2021. Fritz a ajuns în finala de anul trecut. De Minaur va concura la turneul indoor pentru al doilea an consecutiv, iar Shelton va debuta la turneu.