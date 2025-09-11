Joi se reia Liga 2 după o pauză de două săptămâni

După cinci runde, mureșenii conduc clasamentul cu 13 puncte acumulate, la egalitate cu Corvinul Hunedoara, dar cu golaveraj superior. FC Bihor Oradea are 12 puncte.

Urmează cinci formații cu câte 10 puncte fiecare: Chindia Târgoviște, Concordia Chiajna, Steaua București, FC Voluntari și Ceahlăul Piatra Neamț.

CSC Șelimbăr și Olimpia Satu Mare sunt singurele formații care încă nu au câștigat vreun punct în cele 5 meciuri disputate din această stagiune, în timp ce acestora li se alătură CSM Slatina și Gloria Bistrița cu 0 în dreptul victoriilor, dar cu câte 2, respectiv 3 puncte în clasament.

Iată programul etapei 6 din Liga 2

joi, 11 septembrie

– ora 18:00, FC Voluntari – Concordia Chiajna

– ora 20:30, Steaua București – ASA Tg. Mureș

vineri, 12 septembrie

– ora 18:00, Ceahlăul Piatra Neamț – FC Bihor

sâmbătă, 13 septembrie, ora 11:00

– Metalul Buzău – CSC Șelimbăr

– CSC Dumbrăvița – Sepsi OSK

– Câmpulung Muscel – Chindia Târgoviște

– FC Bacău – CSM Reșița

– Gloria Bistrița – CS Dinamo

– CSM Slatina – CS Tunari

sâmbătă, 13 septembrie, ora 13:30

– CS Afumați – Politehnica Iași

duminică, 14 septembrie, ora 11:00

– Olimpia Satu Mare – Corvinul Hunedoara.