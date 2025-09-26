Juventus cere acționarilor încă 110 milioane de euro. Exor a virat deja 30 milioane pentru salvarea clubului

Consiliul clubului va propune acţionarilor, în cadrul Adunării Generale din 7 noiembrie, delegarea pentru o majorare de capital de maximum 110 milioane de euro, dintre care 30 milioane au fost deja depuse de Exor, acţionarul majoritar al clubului.

Într-un comunicat, clubul precizează că această decizie reflectă ajustarea estimărilor economice şi financiare pentru exerciţiul 2025/2026 şi cel următor, influenţate de performanţele sportive şi veniturile din sponsorizări mai mici decât cele prevăzute, precum şi de costuri excepţionale, şi urmăreşte menţinerea solidităţii financiare şi a competitivităţii sportive a Juventus.

Se estimează o uşoară îmbunătăţire a rezultatelor şi a fluxului de numerar în sezonul curent şi atingerea pragului de rentabilitate în exerciţiul financiar 2026/2027.

Deşi Juventus a înregistrat opt ani consecutivi de pierderi, bilanţul aprobat marchează o clară inversare a trendului negativ. Pentru context, pierderile din sezoanele precedente au fost: -227 milioane în 2020-2021, -239 milioane în 2021-2022, -124 milioane în 2022-2023 şi -199 milioane în 2023-2024, totalizând 847 milioane euro deficit în ultimii cinci ani.

Clubul, care a dominat fotbalul italian aproape un deceniu până în 2020, a fost afectat de un scandal contabil legat de tranzacţiile cu jucători şi salarii, ceea ce a dus la suspendarea sa din competiţiile europene în sezonul 2023/2024.