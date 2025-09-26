Prima pagină » Sport » Juventus cere acționarilor încă 110 milioane de euro. Exor a virat deja 30 milioane pentru salvarea clubului

Consiliul de administraţie al Juventus Torino a anunţat vineri bilanţul pentru sezonul 2024/25, înregistrând pierderi 58,1 milioane de euro, în scădere semnificativă faţă de deficitul de 199,2 milioane de euro din anul precedent. Îmbunătăţirea se datorează revenirii clubului în Liga Campionilor.
26 sept. 2025

Consiliul clubului va propune acţionarilor, în cadrul Adunării Generale din 7 noiembrie, delegarea pentru o majorare de capital de maximum 110 milioane de euro, dintre care 30 milioane au fost deja depuse de Exor, acţionarul majoritar al clubului.

Într-un comunicat, clubul precizează că această decizie reflectă ajustarea estimărilor economice şi financiare pentru exerciţiul 2025/2026 şi cel următor, influenţate de performanţele sportive şi veniturile din sponsorizări mai mici decât cele prevăzute, precum şi de costuri excepţionale, şi urmăreşte menţinerea solidităţii financiare şi a competitivităţii sportive a Juventus.

Se estimează o uşoară îmbunătăţire a rezultatelor şi a fluxului de numerar în sezonul curent şi atingerea pragului de rentabilitate în exerciţiul financiar 2026/2027.

Deşi Juventus a înregistrat opt ani consecutivi de pierderi, bilanţul aprobat marchează o clară inversare a trendului negativ. Pentru context, pierderile din sezoanele precedente au fost: -227 milioane în 2020-2021, -239 milioane în 2021-2022, -124 milioane în 2022-2023 şi -199 milioane în 2023-2024, totalizând 847 milioane euro deficit în ultimii cinci ani.

Clubul, care a dominat fotbalul italian aproape un deceniu până în 2020, a fost afectat de un scandal contabil legat de tranzacţiile cu jucători şi salarii, ceea ce a dus la suspendarea sa din competiţiile europene în sezonul 2023/2024.