Juventus învinge Genoa și se apropie la un punct de locurile de Champions League

Echipa antrenată de Luciano Spalletti a decis soarta partidei încă din prima parte. Juventus a marcat de două ori în primele 17 minute.

Gleison Bremer a deschis scorul în minutul 4, cu o lovitură de cap deviată. Weston McKennie a majorat avantajul în minutul 17, după o acțiune rapidă de contraatac.

Juventus a controlat jocul pe toată durata partidei și a mai avut ocazii de a-și mări avantajul, însă nu a reușit să concretizeze.

În partea secundă, torinezii au fost aproape de golul al treilea prin McKennie și David, acesta din urmă lovind bara.

Momentul decisiv al părții secunde a venit în minutul 75, când Genoa a beneficiat de o lovitură de pedeapsă. Portarul Michele Di Gregorio a apărat penalty-ul executat de Martin, menținând avantajul gazdelor.

În urma acestui rezultat, Juventus ocupă locul 5 și a ajuns la 57 de puncte. Se află la un punct de Como, care ocupă ultima poziție de Champions League.

Como, viitoarea adversară a echipei pregătite de Cristian Chivu, Inter Milano, a bifat luni al optulea meci consecutiv fără înfrângere, remizând cu Udinese, în deplasare, scor 0-0.

Genoa se află pe locul 14, cu 33 de puncte. Are șase puncte avans față de locurile de retrogradare.

Tot luni, Atalanta a învins, în deplasare, Lecce, scor 3-0. Atalanta a ajuns la 53 de puncte, ocupând locul 7.