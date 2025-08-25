Kevin De Bruyne a explicat motivele mutării sale din Premier League în Serie A: Am ales să vin la Napoli după ce am vorbit cu copiii mei

„Când City a decis să nu-mi reînnoiască contractul, am început să mă uit în jur. După zece ani în Anglia, nu mai voiam să rămân acolo. Napoli mi s-a părut cea mai bună alegere pentru familia mea și pentru mine ca jucător. Am cerut și opinia copiilor mei, cel mai mare are 10 ani și se află într-o perioadă importantă a dezvoltării sale”, a declarat belgianul, într-un interviu publicat luni de cotidianul italian Corriere della Sera.

De Bruyne a vorbit și despre relația cu antrenorul Luciano Conte: „Conte este diferit de Guardiola. Știe cum să construiască o echipă compactă și cere mult de la grup. Dacă nu muncești pentru echipă, ești în afara planului. Acest lucru ridică intensitatea și nivelul general”.

În debutul în Serie A, De Bruyne a marcat primul său gol pentru Napoli și a contribuit la victoria cu Sassuolo, înregistrată duminică, scor 2-0.

„E un început bun, dar nu ne gândim la ce se va întâmpla peste câteva luni. Vrem să mergem înainte și în Europa și în Cupa Italiei, dar menținerea constanței pe trei competiții nu e ușoară”, a spus el.

Întrebat despre preferința între campionatul Italiei și Liga Campionilor, belgianul a afirmat: „Totul e dificil. N-am câștigat niciodată Scudetto, dar am avut norocul să câștig Liga Campionilor. Ar fi frumos să iau titlul italian pentru prima dată”.