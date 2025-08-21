Leeds îl transferă pe Noah Okafor de la AC Milan pentru aproximativ 21 de milioane de euro

Leeds United a oficializat joi transferul atacantului elvețian Noah Okafor de la AC Milan, pentru suma de aproximativ 21 de milioane de euro (24,5 milioane de dolari), potrivit AP.

Clubul din Premier League a precizat că jucătorul de 25 de ani a semnat un contract pe patru sezoane, „sub rezerva obținerii permisului de muncă și a clarificărilor internaționale”.

„Leeds United are plăcerea să anunțe transferul lui Noah Okafor pe un contract valabil patru ani. Fotbalistul de 25 de ani sosește pe Elland Road de la clubul italian AC Milan și poate evolua pe ambele benzi ale atacului sau ca vârf central”, se arată joi în comunicatul grupării engleze.

Okafor și-a început cariera la FC Basel, unde a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător al Superligii Elvețiene, înainte de a se transfera la Red Bull Salzburg. În tricoul formației austriece a adunat peste 100 de apariții și a contribuit la 57 de goluri, câștigând patru titluri consecutive de campion și trei Cupe ale Austriei. Tot acolo a impresionat și în UEFA Champions League, cu șase reușite în 16 partide.

Evoluțiile sale l-au adus la AC Milan în 2023, unde a fost utilizat constant în primul sezon, echipa terminând pe locul secund în Serie A. În iarna următoare a fost împrumutat la Napoli, contribuind la câștigarea titlului, doar al patrulea din istoria clubului.

La echipa națională, Okafor are 24 de selecții pentru Elveția, debutând în 2019, în Liga Națiunilor, contra Angliei, și participând ulterior la Cupa Mondială din 2022.