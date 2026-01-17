Prima pagină » Sport » Lens stabilește un record și revine pe primul loc în Franța, după victoria cu Auxerre

RC Lens a învins sâmbătă formația Auxerre, scor 1-0, și a bifat a opta victorie consecutivă în Ligue 1, un record istoric pentru club. Grație acestui succes, Lens a revenit pe prima poziție a clasamentului, devansând-o pe Paris Saint-Germain, care a câștigat vineri derbiul cu Lille (3-0).
sursă foto: RC Lens
Petre Apostol
17 ian. 2026, 20:38, Sport

Golul victoriei pentru Lens a fost marcat în minutul 65 de Wesley Saïd. Acesta a finalizat spectaculos cu o preluare pe piept și o reluare din voleu, după o centrare venită de la Malang Sarr. Reușita a fost posibilă pe fondul unei erori de apreciere a fundașului Sinaly Diomandé.

Victoria reprezintă a zecea la rând în toate competițiile pentru Lens, un alt record al clubului. În Ligue 1, seria de opt succese consecutive depășește precedentele borne atinse în 1956, 1998 și 2023, când Lens se oprise la șapte victorii.

În ciuda unei prime părți echilibrate, în care Auxerre a încercat să răspundă printr-o organizare defensivă strictă (5-3-2), oaspeții nu au trimis niciun șut pe spațiul porții.

De cealaltă parte, portarul Auxerre, Donovan Léon, a avut mai multe intervenții decisive în fața lui Abdulhamid (8), Thauvin (18), Udol (48), Bulatovic (80) și Sangaré (89).

Prin acest rezultat, echipa antrenată de Pierre Sage ajunge la 43 de puncte după 18 etape, cel mai bun total din istoria clubului la acest moment al sezonului. Statistic, doar trei echipe care au avut cel puțin 43 de puncte după 18 etape nu au câștigat titlul în Franța.

La nivel individual, Wesley Saïd ajunge la 8 goluri în acest sezon, depășindu-l pe coechipierul său Odsonne Edouard, absent din cauza unei accidentări, și apropiindu-se la un singur gol de recordul personal stabilit în sezonul 2017-2018, pe când evolua pentru Dijon.

Lens va încerca să-și consolideze poziția de lider în etapa următoare, când are programată o deplasare dificilă pe terenul lui Marseille.

