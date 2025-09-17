Lionel Messi marchează și pasează decisiv în victoria lui Inter Miami, 3-1 cu Seattle Sounders

Messi a oferit pasa decisivă pentru Jordi Alba în minutul 12, cu exteriorul, iar în minutul 41 a dublat avantajul echipei sale după o acțiune combinată cu același Alba. Ian Fray a înscris al treilea gol al gazdelor în debutul părții secunde, cu o lovitură de cap din cornerul executat de Rodrigo De Paul.

Seattle a redus din diferență prin Obed Vargas, care a marcat în minutul 69.

Inter Miami a evoluat din nou fără Luis Suárez, aflat la al doilea meci de suspendare din cele trei dictate după incidentul din finala Leagues Cup, în care a scuipat înspre un jucător și un oficial de la echipa adversă.

Messi a fost aproape de a reuși „dubla” în minutul 76, însă a fost blocat de portarul Stefan Frei. Mateo Silvetti, sosit de la Newell’s Old Boys, a debutat în ultimele minute.

În etapa următoare, Inter Miami va primi vizita echipei D.C. United, în timp ce Seattle Sounders va juca în deplasare cu Austin FC.

Inter Miami ocupă locul 5 în Conferința de Est, cu 49 de puncte (27 meciuri), dar cu trei partide mai puțin disputate față de primele patru clasate.