„Lista neagră” a lui Mourinho: portarul care l-a salvat pe Real de atâtea ori nu mai contează pentru el

Niciunul dintre ei nu a jucat vreun minut în acest sezon și, cel mai probabil, situația nu se va schimba. Mourinho Real Madrid înseamnă de acum o echipă fără fundașul Raúl Asencio și fără portarul ucrainean Andriy Lunin, potrivit The Athletic.

Startul ratat care l-a enervat pe Mourinho

Real Madrid a pierdut în campionat cu Betis, scor 0-1, și cu rivala din oraș Atletico Madrid, scor 1-2. Barcelona a profitat și conduce clasamentul cu 21 de puncte după șapte etape, iar Realul este pe locul patru, cu 15 puncte.

Antrenorul portughez, în vârstă de 63 de ani, nu își ascunde nemulțumirea față de evoluțiile unora dintre jucători.

Asencio, o decizie așteptată. Lunin, o surpriză

Excluderea lui Raúl Asencio nu a mirat pe nimeni. Tânărul fundaș central plătește pentru scăderea de formă și pentru scandalurile din afara terenului. În lupta pentru un loc de titular, el este depășit de Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger și Éder Militão, revenit după accidentare.

Mult mai multe discuții a stârnit al doilea nume. Andriy Lunin a fost în trecut o variantă extrem de sigură ori de câte ori Thibaut Courtois, primul portar, a fost accidentat. Pentru Mourinho, ucraineanul nu mai pare să conteze.

Ce urmează pentru Real Madrid

Real Madrid revine pe teren pe 10 octombrie, de la ora 22:00 (ora României), când o primește pe Villarreal pe Santiago Bernabéu.

Patru zile mai târziu, echipa lui Mourinho joacă la Roma, în Liga Campionilor, contra unei echipe aflate în formă.