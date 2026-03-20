Liverpool cere măsuri imediate după abuzurile rasiste la adresa fundașului Ibrahima Konate

Într-un comunicat publicat vineri pe site-ul oficial, gruparea de pe Anfield a transmis că este „șocată și dezgustată de abuzurile rasiste abominabile” la care a fost supus jucătorul.

„Acest comportament este complet inacceptabil. Este dezumanizant, laș și bazat pe ură. Rasismul nu are ce căuta în fotbal, în societate și nicăieri – nici online, nici offline”, se arată în declarația clubului.

Reprezentanții lui Liverpool au subliniat că fotbaliștii nu trebuie transformați în ținte ale unor astfel de atacuri și au criticat lipsa de reacție a platformelor digitale.

„Abuzurile îndreptate constant împotriva jucătorilor, adesea din spatele unor conturi anonime, reprezintă o pată pe imaginea fotbalului și a platformelor care permit perpetuarea acestora”, se mai precizează în comunicat.

Clubul cere o reacție coordonată la nivelul întregului fenomen fotbalistic: „Tot fotbalul trebuie să fie unit și să spună clar că acest lucru nu va fi tolerat. Simplele condamnări nu sunt suficiente”.

De asemenea, oficialii solicită explicit companiilor de social media „să își asume responsabilitatea și să acționeze acum”, acuzând faptul că acestea au „puterea, tehnologia și resursele” necesare pentru a combate fenomenul, dar „prea des eșuează să o facă”.

În comunicat se mai arată că Liverpool FC îi va oferi în continuare sprijin total lui Ibrahima Konate și va colabora cu autoritățile pentru identificarea celor responsabili, însă subliniază că „povara nu poate cădea în continuare pe umerii jucătorilor și cluburilor”.

„Situația actuală nu poate continua. Trebuie confruntată, combătută și eradicată – nu mâine, ci acum”, se mai arată în poziția oficială.

Ibrahima Konate este un titular constant în echipa antrenată de Arne Slot în acest sezon, însă viitorul său rămâne incert.

Contractul fundașului expiră în luna iunie, iar zvonurile recente l-a asociat cu un posibil transfer la Real Madrid.