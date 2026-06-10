Lotul Angliei valorează cel mai mult dintre echipele de la Cupa Mondială 2026, potrivit CIES

După lotul Angliei, pe următoarele două poziții se află Franța, cu un lot evaluat la 1,436 miliarde de euro, și Spania, cu 1,407 miliarde de euro, potrivit CIES.

Doar aceste trei selecționate depășesc pragul de 1,4 miliarde de euro în evaluarea realizată de centrul de cercetare cu sediul la Neuchâtel.

Clasamentul continuă cu Țările de Jos (853 milioane de euro), Brazilia (821 milioane), Argentina (764 milioane), Belgia (700 milioane) și Norvegia (646 milioane de euro).

Potrivit studiului, valoarea totală estimată a tuturor loturilor participante la turneul final din 2026 se ridică la 18,1 miliarde de euro.

Suma este cu 3,1 miliarde de euro mai mare decât la Cupa Mondială din 2022, creștere explicată atât prin inflația valorilor de transfer, cât și prin numărul mai mare de echipe participante.

CIES estimează că doar doi jucători din fotbalul mondial au în prezent o valoare de transfer de peste 200 de milioane de euro: spaniolul Lamine Yamal și norvegianul Erling Haaland.

La polul opus, Iranul este echipa calificată cu cea mai mică valoare totală a lotului, estimată la 12 milioane de euro. Urmează Irak, cu 13 milioane de euro, și Iordania, cu 15 milioane de euro.

Evaluările au fost realizate pe baza modelului statistic al Observatorului de Fotbal CIES și reflectă valorile estimate de transfer ale jucătorilor selecționați pentru loturile participante la Cupa Mondială FIFA 2026.