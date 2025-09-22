LPF a stabilit programul etapei 12 din Superligă. FCSB – Universitatea Craiova, cap de afiș

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a stabilit programul etapei a 12-a din Superliga de fotbal, care are loc între 3 și 6 octombrie. Meciul care ține capul de afiș al rundei va avea loc duminică, 5 octombrie, între campioana FCSB și actualul lider al campionatului, Universitatea Craiova.