LPF a stabilit programul etapei 12 din Superligă. FCSB – Universitatea Craiova, cap de afiș

Etapa se va deschide vineri, 3 octombrie, la Slobozia, urmând ca sâmbătă, 4 octombrie, să fie programate trei partide, printre care un duel tradițional, Rapid – Farul, iar duminică, 5 octombrie, și luni, 6 octombrie, vor avea loc câte două meciuri.
20:30 – Unirea Slobozia – Dinamo București
15:00 – Csikszereda – FC Universitatea Cluj
17:30 – FC Argeș – FC Petrolul
20:30 – FC Rapid – FC Farul Constanța
15:00 – FC CFR 1907 Cluj – AFC Hermannstadt
20:30 – FCSB – Universitatea Craiova
17:30 – SC Oțelul Galați – FC Metaloglobus
20:30 – FC Botoșani – UTA Arad