Agenţia Naţională pentru Sport a deschis cea de-a 10-a ediție a Săptămânii Europene a Sportului

La deschiderea oficială au participat reprezentanți ai ANS și COSR, ai Comisiei Europene, precum și campioni olimpici, mondiali și europeni.

Preşedintele ANS, Bogdan Matei, a declarat că fondurile europene sunt esențiale pentru promovarea valorilor sportive în rândul copiilor. „Prin acest proiect ne propunem să atragem cât mai mulţi copii către mişcare. Fondurile europene reprezintă singurul mecanism prin care putem fi prezenţi în mai multe locuri şi prin care elevii îi pot vedea pe marii campioni”, a spus Matei.

Președintele COSR, Mihai Covaliu, a subliniat că scopul principal al Săptămânii Europene a Sportului este de a atrage atenția asupra importanței practicării sportului în rândul copiilor, deoarece „sportul înseamnă în primul și primul rând sănătate”. El a explicat că un copil care face sport are șanse mai mari să devină un adult sănătos, ceea ce reprezintă un motiv puternic pentru părinți și bunici să-i încurajeze pe cei mici să fie activi.

„Un sport sau o activitate care să vă pună corpul în mișcare”

Campionul olimpic, mondial și european la înot David Popovici a declarat, de asemenea: „Eu nu sunt aici să vă zic ceva ce nu știți, ci să vă reamintesc mesajul pe care încerc întotdeauna să-l promovez: sportul este cel mai bun ambasador al României. Am avea toți de câștigat dacă am avea o țară mai activă, o populație mai activă. Indiferent de vârstă, vă recomand să vă alegeți un sport sau o activitate care să vă pună corpul în mișcare, pentru că este ceva foarte frumos. O minte sănătoasă într-un corp sănătos nu poate fi mai aproape de adevăr”.

Şefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România, Ramona Chiriac, a atras atenţia asupra efectelor sedentarismului: „În România, 62% dintre cetăţeni nu practică niciodată sport sau exerciţii fizice. Aceasta este adevărata ameninţare tăcută. Uniunea Europeană investeşte constant în sport – doar prin Erasmus+ am sprijinit proiecte cu peste 53 de milioane de euro”.

Multiplu campion mondial la canoe, Cătălin Chirilă, a spus că sportul este pentru el „un mod de viață”, iar gimnasta Amalia Lică, vicecampioană mondială, a spus că începuturile în sport îi oferă şi acum motivație la marile competiţii.

La eveniment au mai fost prezenţi sportivi şi foşti campioni precum Narcisa Lecușanu, Alina Dumitru, Otilia Bădescu, Paula Ivan, Virgil Stănescu, Ionuț Rada, Lăcrămioara Perijoc şi Claudia Nechita.

Proiectul România BeActive este finanţat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ şi se desfăşoară în perioada 23-30 septembrie, cu sute de activităţi organizate la nivel naţional.