Superliga: Unirea Slobozia–Petrolul, CFR Cluj–UTA și Rapid–Hermannstadt, meciurile zilei de duminică

Prima partidă a zilei este Unirea Slobozia-Petrolul Ploiești. Aceasta va începe la ora 16.00. Unirea Slobozia este una dintre surprizele actualei ediții a campionatului. Dacă sezonul trecut a avut emoții legate de retrogradare, acum Unirea este pe locul șase, cu 14 puncte, după primele nouă etape. Petrolul, însă, parcurge o perioadă foarte proastă având doar șase puncte și aflându-se pe locul 14.

Startul partidei CFR Cluj-UTA Arad va fi la ora 18.15. Și CFR are un start de sezon mult sub așteptări. Clujenii cu pretenții la titlu se află pe locul 11 cu doar șapte puncte obținute în opt meciuri. UTA are 14 puncte și este pe locul șapte în clasament.

Meciul Rapid-București-FC Hermannstadt va începe la ora 21.00. Rapidiștii au nevoie de victorie pentru a se apropia de echipa de pe primul loc, Universitatea Craiova. Bucureștenii au 19 puncte, la fel ca echipa de pe locul doi, FC Botoșani, în timp ce oltenii au 23 de puncte. Sibienii au șapte puncte și se află pe locul 12.

Vineri, în prima partidă a etapei a 10-a, FC Botoșani a învins FCSB, scor 3-1. Sâmbătă s-au jucat alte două partide. Este vorba despre FC Argeș-U Cluj 1-0 și Oțelul Galați Univ. Craiova 1-0.

Partidele din Superligă, Liga 2 și Liga 3 din acest weekend vor începe cu un moment de reculegere în memoria lui Florin Marin, care a încetat din viață joi, la vârsta de 72 de ani, a anunțat Federația Română de Fotbal. De asemenea, căpitanii echipelor din Superligă, Liga 2 și Superliga Feminină vor purta banderola B.R.A.V.O., ca semn de sprijin pentru platforma educațională cu același nume.