Lucescu, după meciul România-Canada: De unde să chem alt atacant? Dacă-mi dai unul, îl chem

„Puteam să jucăm cu alt portar, dar cine vine trebuie să se adapteze, să nu joace la întâmplare, să nu arunce mingea la întâmplare. Echipa a construit destul de bine. E un lucru important. Pentru că, pas cu pas, trebuie să ajungă la a controla meciurile. Nu e niciun fel de risc. O să mai vorbesc cu el. Să nu credeți că vine un jucător nou și dă imediat randament maxim. Să nu credeți că promovarea altuia acum nu va duce la greșeli. Îmi place și stilul lui Sava, dar nu cred că e momentul să bag un portar pentru că a greșit altul. A doua oară nu va mai greși”, a declarat Mircea Lucescu la Antena 1.

„Ce măsuri să iei? Ăștia care sunt, sunt cam toți. E un meci de pregătire, am vrut să văd niște jucători care au revenit acum, unii cu probleme fizice. N-am tratat acest meci pentru rezultat. Rezultatul a fost înșelător. De unde să chem alt atacant? Dacă-mi dai unul, îl chem, dar de unde?”, a adăugat acesta.

România, învinsă de reprezentativa Canadei

Naționala României a fost învinsă vineri seara de reprezentativa Canadei, cu scorul de 3-0, într-un meci amical disputat pe Arena Națională.

Canada a deschis scorul în minutul 11 prin Jonathan David, care a înscris cu o lovitură de cap după o centrare din fază fixă. Zece minute mai târziu, Ahmed a profitat de o greșeală a portarului Horațiu Moldovan și a majorat avantajul pentru oaspeți.

România a avut câteva șanse de a reduce diferența, prin Nicolae Stanciu, care a trimis în bară, și Denis Drăguș, ce a ratat două ocazii importante în repriza secundă.

Scorul final a fost stabilit în minutul 77 de Sigur, care a înscris cu un șut plasat la colțul lung, după o combinație în careul României.

Rezultatul reprezintă cel mai sever eșec al tricolorilor de la instalarea lui Mircea Lucescu.

Peste 29.000 de spectatori au fost prezenți pe Arena Națională.

România va juca următorul meci marți, contra Ciprului, la Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, iar tricolorii nu au voie să facă niciun pas greșit pentru a spera la calificare.